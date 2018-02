En consulta virtual, Elkin Ríos Ortiz fue preferido para rector U.deA.

Con 4.515 votos, el ingeniero industrial Elkin Libardo Ríos Ortiz fue elegido, entre siete candidatos, como el preferido por la comunidad universitaria para ser el próximo rector de la Universidad de Antioquia en el periodo 2018 - 2021.

Así se dio a conocer este martes luego de la consulta virtual que empezó a las 8 a. m. y finalizó a las 6 p. m. y en la que participaron en total 12.438 personas (docentes, estudiantes, egresados, jubilados y empleados) de un potencial electoral de 144.201 personas.



La baja participación podría deberse a que la consulta no es vinculante, es decir, la decisión de la comunidad universitaria no es decisiva para la designación del rector, que la hará el consejo superior universitario, el próximo 27 de febrero, por medio de una votación.

En los resultados le siguen a Ríos, el médico veterinario John Jairo Arboleda Céspedes, con 2.263; el economista y actual rector Mauricio Alviar Ramírez, 1.366; el abogado Juan Carlos Amaya Castrillón, con 1.135; el médico y cirujano Pablo Javier Patiño Grajales, con 968; la comunicadora social-periodista María Helena Vivas López, con874; y el sociólogo Edison Darío Neira Palacio, con 352. Asimismo, hubo 965 votos en blanco.



Según representantes de la comunidad universitaria, el designado tendrá el reto de liderar una de las universidades más importantes del país y trabajar alrededor de aspectos como cobertura, infraestructura, calidad y producción científica y académica.

También, expresaron líderes estudiantiles, el nuevo líder de la universidad más importante de Antioquia deberá trabajar para mejorar una cobertura estancada desde hace años porque la falta de recursos no da para ampliar la infraestructura y recibir más estudiantes.

La expectativa también es que se designe un rector que logre entablar relaciones cercanas con la comunidad universitaria para fomentar procesos de concertación en torno a políticas de desarrollo y proyectos diversos y que, además, trabaje en la reforma al estatuto docente y al reglamento estudiantil.



Algunas voces han criticado que la designación del rector de la U. de A. se dé de una forma apresurada. Vélez indicó que hay muy poco tiempo para conocer a fondo las propuestas de los siete candidatos, lo que llevaría a que en la consulta virtual se vote sin mayor criterio.



Justamente, la consulta es uno de los aspectos que más críticas despierta debido a que no es vinculante, por lo cual no consideran que sea una decisión democrática que tenga en cuenta la opinión de la comunidad universitaria.



Vale recordar que dicha designación se da en una reunión del consejo superior, en el que hay ocho personas que pueden votar.



Deberían ser nueve, pero en este caso hace falta el representante de los estudiantes, cuyo cupo aún no ha sido suplido, debido a que su elección, que estaba prevista para septiembre pasado, se suspendió por petición de muchos alumnos que consideraban que debido a épocas previas a elecciones no era el mejor momento para elegir esta figura.



