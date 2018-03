En La Paralela temen, en Ayacucho esperan y en Madre Laura sufren

20 de marzo 2018 , 07:05 a.m.

¿Qué tienen en común el Puente de la Madre Laura, el Tranvía de Ayacucho y el Cable Picacho?



Que los tres impactan la movilidad, tanto de los usuarios que acortarán distancias, como en los propietarios de la zona de influencia, que debieron moverse del lugar donde vivían.

Si bien estas infraestructuras acercaron a las zonas más alejadas de la ciudad con la centralidad, también dejaron a grandes afectados que aún no ven solución a sus problemas de vivienda.

Cable Picacho

Cable Picacho estará listo a mediados del 2019 Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Para que 160.000 personas se beneficien de esta obra, 391 familias deben salir de sus hogares. De esas, 287 están en La Paralela, barrio ubicado en la parte baja de la obra lindando con la estación Acevedo del metro, que será ampliada.



“Allá tenemos 73 predios priorizados de los que se ha hecho oferta de compra a casi 50 de los que han aceptado en su gran mayoría”, expresó Tomás Elejalde, gerente del Metro, el pasado 7 de marzo cuando comenzaron las obras.



Sin embargo, la comunidad aclara que no está en contra de la obra, pero sí denuncian que las ofertas de compra no son justas, teniendo en cuenta que son personas que llevan más de 30 años en la zona, algunas con negocio.



Néstor García, uno de los líderes sociales de La Paralela, denunció que hay desinformación respecto a las negociaciones, además de supuestas presiones hechas por los gestores de la obra para que vendan sus predios.

“Nos ofrecen un monto que según ellos arrojó el avalúo hecho, al que le suman unas compensaciones. Pero luego agregan que si no aceptamos nos quitan las compensaciones solo damos lo del avalúo y nos llevan a expropiación. La gente está aterrorizada”, expresó García.



Opinión similar a la de Luz María Múnera, concejal de Medellín, quien indicó que pese a haber una ley de protección a moradores, hay muchas complicaciones.



“Si a los afectados no les sirve la oferta de la Administración pues les quitan el derecho a la demanda. ¿Cómo? Sencillo, sino enajena su vivienda por las buenas, le pagamos el valor predial, que es bajar el valor de la vivienda a un 60 por ciento de su valor comercial”, opinó la corporada.

Puente de la Madre Laura

El puente de la Madre Laura es el viaducto intraurbano más largo del país. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Paciencia y sacrificio es lo que comparten la Santa Madre Laura y los afectados por el puente que lleva su nombre.



Para construir el viaducto intraurbano más largo del país, 193 familias tuvieron que ser reubicadas de sus hogares. Casi dos años después, 77 aún no tienen una solución de vivienda.



A los afectados les prometieron dos proyectos habitacionales Villa Laura 1 y 2. Sin embargo, ambos han tenido problemas, el primero tuvo un lío con el predio, pero sería entregado en enero del próximo año. El segundo se formuló en 2013 pero fue desistido en 2016 por “dificultades de orden técnico y normativo”, según expresó la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), ya que el lote quedó dentro del Macroproyecto Río Norte.



A lo anterior, se le suma el plan de atención a arrendatarios, en el que casi 100 familias crearon hace casi 5 años la Organización Popular de Vivienda (OPV) Vicente Mejía, con la que buscaban construir sus viviendas en un lote ubicado en Castilla. Sin embargo, en 2016 les informaron que en ese predio ubicarían a las familias impactadas por el Cable Picacho.



Hace más de seis meses, Idalmy Marcela Álvarez, coordinadora del Comité Veedor puente Madre Laura, reiteró que “antes de comenzar la obra la promesa era que tendríamos iguales o mejores condiciones, que seríamos reasentados en el sitio y que las viviendas serían inauguradas con el puente. Sacaron a la gente con mentiras”. Nada ha cambiado. Van para seis años en vilo y aún siguen esperando que se les haga el ‘milagrito’.

Tranvía de Ayacucho

El tranvía volvió a las calles de la ciudad tras 65 años. En 1951 dejó de funcionar el antiguo sistema. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Pese a llevar más de un año de inaugurado, el tranvía de Ayacucho sigue dejando huella. Especialmente en las casas agrietadas tras las obras. La concejal Múnera, coordinadora de la Comisión accidental que hace seguimiento al tema, denunció negligencia y lentitud en la atención de las familias afectadas en los barrios San Luis y Calle Bonita.



“Hace 16 meses se aprobaron 25.000 millones de pesos del presupuesto municipal para iniciar el pago de las compensaciones y a la fecha, aún no se ha ejecutado un sólo peso”, expresó Múnera.



Son cuatro años de espera y aún falta más. La comunidad mira como el barrio San Luis desaparece poco a poco.



“De las más de 200 casas que había quedarán poco más de 70. El estudio de la Universidad Nacional arrojó que 174 viviendas deben ser demolidas y otras 76 reparadas. Seguimos a la espera de que tanto el Metro como Isvimed cumplan con sus obligaciones de reparación y compra, respectivamente”, contó Juan Carlos Bustamante, vocero del Comité Cívico de los afectados.



Sin embargo, añadió que temen que la compensación no llegue, pues según Bustamante, el Metro les informó que contratarán a un patólogo que determinará si las afectaciones en las viviendas sí fueron causadas por las obras del tranvía. Opinión que no fue confirmada por voceros del Metro.



David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter @AlejoMercado10