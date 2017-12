En enero comenzarán obras del túnel del Toyo, el más largo del país

Las cuatro máquinas ‘Jumbo’ ya estaban listas para romper la montaña. Los campamentos para los más de 500 trabajadores estaban instalados.



Solo faltaba un permiso para comenzar a materializar el sueño de poner a Urabá a cuatro horas de Medellín. Ya se dio el aval. La autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dio luz verde para comenzar a construir el túnel del Toyo que, con 9,8 kilómetros será el más largo del país y uno de los más extensos de Suramérica

Germán Ángel, representante legal del Consorcio Antioquia al Mar, informó que a mediados de enero del 2018 se dará la primera palada de las obras, que comenzarán simultáneamente en dos frentes de trabajo.



“Comenzará por el frente de Manglar y el tramo de Cañasgordas. Allí tendremos que realizar el tratamiento de los portales del túnel para luego, en tres meses de un lado y en siete del otro, podamos ingresar al túnel”, expresó el directivo.



Mientras tanto, tendrán que realizar actividades ambientales como vedas, talas, socializaciones y mantenimiento de algunas vías.



Aclaró Ángel que, en general, la obra presenta un retraso de máximo un mes y medio, tiempo que es “fácilmente recuperable”.Añadió que ya se tienen los estudios y diseños definitivos de los dos tramos en los que se dividió el proyecto los cuales están compuestos por 18 túneles con aproximadamente 18 kilómetros, 30 puentes que suman otros 3 kilómetros aproximadamente y 16,9 kilómetros de vías a cielo abierto.

El tramo 1 es el que actualmente está contratado a cargo de la Gobernación, ya cuenta con los predios necesarios disponibles y la licencia ambiental, se dará inicio a la etapa constructiva que tendrá una duración de 72 meses (6 años) y un valor de 1,3 billones de pesos (valor en pesos colombianos a agosto de 2015).



El trayecto se encuentra entre los municipios de Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas, pasando por debajo del Municipio de Giraldo. Allí, se han identificado 87 predios de los que han hecho oferta de compra y disponibilidad de predios.



“Los avalúos y la socialización del proyecto han caído bien en la zona y al momento nos vislumbramos ningún problema en el tema predial”, contó el directivo.Por su parte, el tramo 2 se contratará en el 2018 por el Invías a finales del año entrante cuando salga la licitación por un valor de 530.000 millones de pesos. Este tramo, también cuenta con licencia ambiental.

Lo que dijo la ANLA

El tramo 1 es el que actualmente está contratado a cargo de la Gobernación, ya cuenta con los predios necesarios disponibles y la licencia ambiental. Foto: Cortesía Secretaría de Infraestructura de Antioquia

A finales de noviembre, la ANLA indicó que otorgó la licencia ambiental al Tramo 1 mediante la Resolución 1228 del 3 de octubre de2017. Sin embargo, la empresa, el Consorcio Antioquia al Mar interpuso recurso de reposición contra la licencia ambiental, ante lo cual la ANLA tiene plazo para pronunciarse hasta el 2 de enero del 2018.



Y es que dentro de las recomendaciones de la licencia está “profundizar en los pies o metros en el túnel del Toyo dado que la diferencia entre la superficie y la rasante del túnel es de aproximadamente 900 metros, por lo tanto se debe evaluar el comportamiento de las aguas a nivel hidrológico”.



Asimismo, indica la resolución, en el túnel 15 y 16 las medidas de manejo para controlar la posible afectación sobre la quebrada La Cristalina “no fueron de entera satisfacción para esta autoridad”.



En total, las vías a cielo abierto se otorgaron al 100 por ciento, de los túneles se aprobó el 84 por ciento, y de las Zonas de Deposito de Materiales (Zodme) se aprobó el 90 por ciento. “Es decir se aprobó la mayor parte del proyecto vial, con excepciones, como por ejemplo los túneles, por riesgo ambiental”.

Según el Artículo 4 de dicho informe, las obras que no se autorizaron corresponden a los Túneles 14, 15 y 16 que suman 2 kilómetros, la zona industrial 3, el centro de control operativo número 1, la Zodme 8 con capacidad de 124.000 m3 de material a acopiar, y dos vías industriales.



“Hay una información que ellos (ANLA) la consideraron como adicional y cuando es así no la evalúan. Nosotros tenemos mucha confianza en que una vez solicitemos una modificación de licencia eso no va a tener problema”, indicó Ángel.



En tecnología, si bien presenta un reto para la ingeniería, tampoco ven problema. El túnel se construirá con el método tradicional de perforación y voladura. Sin embargo, contará con perforadoras hidráulicas (Jumbos) de última generación que leen diagramas automáticamente. Dos se utilizarán en el túnel principal y otras dos para la galería, que es de casi 10 kilómetros.



Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura, explicó que Antioquia tiene alrededor de 80 kilómetros de túneles entre proyectados y construidos, lo que muestra claramente lo que es capaz de hacer la ingeniería antioqueña.

Dos de estas máquinas se utilizarán en el túnel principal y otras dos para la galería, que es de casi 10 kilómetros. Foto: Cortesía Secretaría de Infraestructura de Antioquia

Sobre el proyecto

El túnel del Toyo comprende 38 kilómetros entre túneles, viaductos y vías entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas, en el Occcidente antioqueño. El valor estimado del proyecto es de 1,83 billones de pesos de los cuales, la Gobernación aportará 780.000 millones de pesos, la Alcaldía de Medellín 520.000 millones y el Gobierno Nacional, mediante Invias, aportará 530.000.



El túnel del Toyo será la conexión entre las Autopistas 4G Mar 1 y Mar 2 que conectarán a Medellín con Urabá. Por eso, el alcalde de la capital antioqueña,

Federico Gutiérrez, resaltó el hito en ingeniería del proyecto y, a su vez, indicó que con esta obra también se debe llevar desarrollo social.



“Es la primera vez que Medellín aporta en proyectos por fuera de la ciudad. Tenemos que tener una visión más amplia y por eso vamos a invertir. Las vigencias futuras están aseguradas”, expresó el mandatario.



Por su parte, Luis Pérez, gobernador de Antioquia, anunció que ya hay desembolsados 240.000 millones para las obras.



