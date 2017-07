En diciembre estarán listos los estudios del corredor vial de la 80

Aunque algunos concejales creen que a Federico Gutiérrez ‘lo dejó el tren’ para definir el sistema de transporte que se hará en la avenida 80, para el mandatario el proyecto ya arrancó.



“Él tiene lista la estructuración técnica y financiera, y en diciembre estarán terminados los estudios del tren ligero que irá sobre este corredor, el segundo más ambicioso de la ciudad después del Metro”, expresó el mandatario ayer durante la mesa de trabajo de Medellín Cómo Vamos.

De los casi 3 billones de pesos que cuesta el proyecto en sus tres etapas, la Alcaldía tiene 600.000 millones.



“Vamos a comenzar a trabajar en viabilización, gestión predial y obras en siete intercambios viales en las glorietas que tiene el corredor para lo que tenemos estimado que costarán 300.000 millones de pesos”, explicó Gutiérrez.



Por su parte, César Hernández, director de Planeación, explicó que están analizando si el corredor vial de la 80 se realiza “por una etapa o por un componente de la totalidad del proyecto. En el próximo mes se sabrá hasta donde podemos llegar con la plata que tenemos”.

Agregó que los intercambios viales hacen parte del componente de infraestructura, adecuaciones de intercambios de piso y obras complementarias, pues cuando se haga la obra se cerrará la 80 y al clausurar esta importante arteria vial, el flujo vehicular y de carga debe pasar o por las carrera 82-84, o por las carreras 78-76.



“En el análisis encontramos que se deben hacer unas obras en la 78 para darle continuidad a ese flujo y hacerlas también en la 82. Ellas prepararán a la ciudad para que no colapse la zona en el momento de la ejecución del proyecto porque entendemos que en el costado occidental viven un millón de personas y en el costado occidental, más extremo, otras 400.000. Entonces, donde no planeemos bien eso se nos colapsa toda esa zona”, aseveró Hernández.



De igual forma, el alcalde Gutiérrez indicó que el estudio de diseños indicará “si el desnivel o el elevado del proyecto debe ir sobre las calles o sobre la carrera 80, al igual que otros aspectos técnicos.Según el cronograma, el próximo año se comenzará a trabajar en estas obras y se dejarán listas antes del 2019.

Opciones de financiación

Para la primera fase, aún se necesitan otros 600.000 millones y ya se había pedido cofinanciación al Gobierno Nacional mediante la Ley de Metros (que financia entre el 40 y el 70 por ciento de un proyecto), pero no ha tenido respuesta.



El Alcalde informó que sostuvo una reunión con el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas quien le habría indicado que no hay presupuesto para la obra.



“Como no hay disponibilidad para vigencias futuras hasta después del 2024, queremos ver las que hay disponibles después de ese año porque por ser un proyecto tipo Metro, se pueden comprometer hasta por más de 10 años”, indicó el mandatario.



Pero no se queda ahí. La Alcaldía ha enviado dos propuesta más al Gobierno Nacional que no incluyen los dineros de la Nación y que permitirían que la ciudad pueda tener poner a rodar el proyecto.

La primera opción es congelar momentáneamente la deuda que Medellín tiene por la construcción del metro.



Según el mandatario, al ritmo que lleva la ciudad se terminará pagando dicha deuda 20 años antes de lo previsto y por ende, solicitaron suspender el pago de dicha deuda y permitir que con los recursos que el municipio tiene pignorados de sobretasa gasolina y tabaco se puedan utilizar en inversión de obra pública en sistemas de movilidad.



“¿Que el Gobierno no tiene plata? Listo, que no nos den recursos, pero que tampoco nos amarren. Al Ministro (Cárdenas) pareció gustarle la idea y el próximo lunes me reuniré con él para ver cómo podemos avanzar con ese tema”, informó el Alcalde.

La segunda posibilidad es que el Ministerio de Hacienda permita que la capital antioqueña aumente su capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta los ingresos que año a año EPM le transfiere a Medellín.



César Hernández, director de Planeación Municipal, explicó que el billón de pesos que llega a la ciudad de EPM no es tomado como recurso frecuente de la ciudad.



“Tenemos como demostrar que en los últimos 10 años hemos recibido –incluso de manera incremental– ese billón de pesos. Entonces incorporar las transferencias recurrentes de EPM nos permite tener una capacidad de endeudamiento cercano al billón de pesos adicionales a hoy”, contó el funcionario, quien agregó que la capacidad aumentaría a casi otro billón cuando se comiencen a recibir transferencias de Hidroituango en los próximos años.



Aseguró que ya hubo reuniones con la directora de Crédito Territorial del Ministerio y solo resta esperar por una respuesta. “Esperamos tener una respuesta para este semestre”, concluyó Hernández.



