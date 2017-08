En Buriticá marcharon por los contratistas fallecidos

Con flores blancas y pancartas alusivas al valor de vida, se realizó en Buriticá (Occidente de Antioquia) una marcha que, además de rendir tributo a los seis contratistas que fallecieron el pasado viernes tras una explosión en una mina, también hizo un llamado al respeto por la vida.



En la mañana de este martes se congregaron habitantes, empleados de la empresa minera Continental Gold, la Administración Municipal y las asociaciones mineras formalizadas en el sector La Estrella, ubicada en la vereda Los Asientos.

En el evento, que fue una protesta pacífica, los mineros exigieron respeto a todas las actividades productivas del municipio y a los derechos humanos.



Es que precisamente, se investiga si hubo manos criminales detrás del accidente en la mina El Morocho, pues según la multinacional, siete contratistas estaban haciendo una inspección subterránea de rutina en una mina ilegal cerrada. “Allí fueron abordados por parte de mineros ilegales y luego ocurrió una explosión”.

De esos, fallecieron seis personas y solo una logró escapar. Según la empresa, ninguno de los contratistas era de Buriticá. “Había de Bogotá, Pereira y Montería. Ellos tenían cargos de Asesores y Guardas y estaban inspeccionando la mina cuando ocurrieron los hechos”, contaron las directivas de Continental.



Mateo Restrepo, presidente de la empresa, manifestó que respetan a las autoridades en sus investigaciones pero aclaró que para ellos no hay duda de que los contratistas fueron atacados y asesinados.



"Nuestro sentido pésame con las víctimas con sus familias. La comunidad de Buriticá, sus autoridades y la empresa condenan rotundamente te este acto de violencia que acabó la vida de seis contratistas de nuestra empresa", dijo el directivo.

Una versión que también confirmó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien indicó que la investigación está en manos de la Fiscalía.



“Reforzaremos la seguridad en la zona porque no podemos permitir que haya incremento de estos brotes de violencia de algunas bandas que hacía tiempo estaban metidas en la zona”, indicó el mandatario departamental.



Por su parte, el alcalde del municipio, Humberto Castaño, expresó que aún no se puede asegurar que haya sido un homicidio y que "habrá que esperar las investigaciones para determinarlo".



Finalmente, el evento culminó con una eucaristía que estuvo a cargo del arzobispo de Santafé de Antioquia.



MEDELLÍN