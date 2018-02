Testigo habla de supuesto montaje contra Santiago Uribe

En el juicio oral contra Santiago Uribe Vélez, por el caso de ‘los 12 Apóstoles’, el mayor retirado del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo, aseguró que el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, le contó en prisión en la escuela de Artillería de Bogotá, que sabía del supuesto montaje que se tejió en la Fiscalía contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe.

“Cuando llegó el exfiscal, tuve cierta afinidad y hablamos de la corrupción, de la justicia transicional y en esas conversaciones me habló de testigos falsos y llegó al tema de Uribe y aseguró que funcionarios altos le tejieron un montaje", expresó el testigo.



Asimismo, añadió: "en esas conversaciones, caminando en la cancha, me hablaba de varios temas, me hablaba de testigos falsos, llegó el tema de Santiago Uribe y él contaba de funcionarios pulcros que le hicieron un montaje a Uribe Velez”.El testigo aseguró que estuvieron involucrados el entonces fiscal Eduardo Montealegre y el vicefiscal Jorge Perdomo, así como jefes de sección.

Rodríguez dijo que mientras estuvo en la cárcel La Picota, conoció al mayor retirado de Policía, Juan Carlos Meneses, quien lo abordó y le ofreció beneficios como rebaja de penas, una guarnición militar y exilio en el exterior si declaraba contra el general de la Policía Mario Montoya, para así enlodar a Álvaro Uribe y su hermano.



“Enemigos políticos de Álvaro Uribe estaban haciendo un trabajo especial en contra de Álvaro y Santiago Uribe, que él ya tenía un arreglo con la Fiscalía para estar en una guarnición militar y que podía llegar a un acuerdo pero tenía que enlodar el nombre del expresidente o de su hermano. Que ese testimonio me iba a beneficiar económicamente”, afirmó el testigo.



Aseguró que Meneses le dijo que tiene conocidos de la izquierda y enemigos políticos de la familia Uribe Vélez, como Iván Cepeda, para enlodarlos.



