En 2017 se han reportado 554 casos de abuso sexual a niños en Medellín

19 de noviembre 2017 , 10:40 a.m.

Entre el primero de enero y el 31 de octubre de 2017, en Medellín se registraron 554 casos de abuso sexual a niños y adolescentes, de acuerdo con información de la Personería.

Si bien, se prevé una notable disminución respecto a todo el 2016, el Ministerio Público expresó su preocupación por la persistencia de esta gran violación a los derechos de los menores de edad.



En días pasados, el alcalde Federico Gutiérrez se refirió al tema e indicó que es preocupante el subregistro. "Sigue siendo un tema del que parece que no se pudiera hablar y al contrario, hay que hablar de él. Soy el primero en decir que esas cifras oficiales no corresponden a la realidad, que es peor porque muchos casos no se registran”, dijo el mandatario local.La problemática mantiene la característica de que los principales presuntos agresores son miembros de la familia o personas cercanas.

Acabemos con la indiferencia cuando sabemos que hay niños abusados a nuestro alrededor. No los dejemos solos. Rompamos el silencio. #MeRehúsoAlAbuso pic.twitter.com/gpQr7zOa0Y — Tejiendo Hogares (@tejiendohogares) 18 de noviembre de 2017

En muchas ocasiones, el abuso sexual está también ligado a los asesinatos de los niños, aunque no en todos los casos. En los primeros 10 meses de 2017, se registraron 40 homicidios de menores de edad, de acuerdo con información de la Personería.



“Esta es una cifra que nos llena de tristeza y nos obliga a seguir trabajando de manera especial en la reducción y la eliminación de este lamentable registro”, dijo el personero Guillermo Durán.Este 19 de noviembre, cuando se conmemora el Día mundial para la prevención del abuso sexual infantil, organizaciones sociales, instituciones oficiales, famosos y ciudadanos se unen en redes sociales para crear conciencia sobre la urgencia de erradicar este delito.

Es importante que todos juntos como familia y como sociedad protejamos a nuesta niñez #MeRehúsoAlAbuso pic.twitter.com/CNfmBKsJ0I — Daniela Maturana (@dany_matu) 19 de noviembre de 2017

Los niños casi nunca mienten cuando dicen haber sido abusados. Cuidemos a nuestros niños. Debemos escucharlos, creerles y denunciar. #MeRehúsoAlAbuso @tejiendohogares pic.twitter.com/qa7Q4dallC — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) 19 de noviembre de 2017

La Alcaldía de Medellín, desde el Despacho de la primera dama, invita a las personas a usar la etiqueta #MeRehúsoAlAbuso. Entre tanto, la Personería lanzó la campaña #SiTeLoDicenCreeles.



