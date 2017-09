En 15 zonas de Medellín ofrecen 1.800 becas para estudios tecnológicos

07 de septiembre 2017 , 08:07 a.m.

Según cifras del Dane, 2,3 de cada 10 jóvenes de la ciudad ni estudia ni trabaja. Estos denominados ‘ninis’ son más de 150.489 en Medellín.



Buscando fortalecer los índices de educación superior, se dio inicio a la segunda convocatoria del programa ‘Becas Tecnologías’ de la Alcaldía de Medellín que tiene un plazo final de inscripción hasta el 4 de octubre.

En esta ocasión se ofrecerán 1.800 becas en 26 programas de Tecnología de los cuales dos son virtuales, son 10 programas más que en la primera versión del programa.



La Alcaldía de Medellín informó que una de las novedades que trae esta segunda convocatoria es la ampliación del requisito del rango de edad, que ahora irá hasta los 28 años. Asimismo, la posibilidad de que el aspirante escoja entre el total de las 26 tecnologías, ya que en la anterior convocatoria se ofertaban determinadas tecnologías a cada comuna o corregimiento.



Serán en total 15 zonas donde los jóvenes podrán aplicar a este beneficio, 10 comunas y 5 corregimientos. Estas son: Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, San Javier y Buenos Aires, y los corregimientos San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena.

Aclaró la Alcaldía que las inscripciones no tendrán costo y no necesitan intermediarios. Estas se realizarán a través del sitio web www.sapiencia.gov.co



Las clases iniciarán el próximo año y tendrán lugar en las tres instituciones de educación superior de Medellín: ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia.



Sin embargo, para poder hacerse con una de las 1.800 becas, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:



- Tener hasta 28 años en el momento de la inscripción.



- Ser bachiller graduado o estudiante de grado 11 próximo a graduarse, que pueda certificar su grado para el momento de la matrícula.



- Haber realizado las Pruebas Saber 11 – Icfes.



- No haber egresado de una tecnología o programa profesional universitario.



- Demostrar que ha vivido los últimos 3 años en alguna de las comunas priorizadas

en la convocatoria, excepto para personas registradas en condición de desplazamiento en el Registro Único de Víctimas.



- Llevar a cabo el proceso de inscripción.



- Aportar la documentación que valide la información con la cual se presentó y cumplir con el proceso de admisión de la institución de educación superior que ofrece la tecnología a la cual se inscribió.



