Empieza en Medellín feria de estudios en el exterior

A Medellín llega este 27 de febrero la feria de estudios en el exterio 'Eduexpo', que muestra oportunidades para estudiar en países como Canadá, Nueva Zelanda y Australia. El encuentro se realizará de 3 a 8 p. m., en el Centro de Eventos El Tesoro, ubicado en la carrera 25A # 1A Sur – 45.

El evento, que también se realiza desde febrero en Pereira, Bucaramanga y Bogotá, contará con más de 120 expositores y 2.000 cursos diferentes de oferta educativa en diferentes países.



Las personas que deseen asistir pueden inscribirse de forma gratuita en el sitio web www.eduexpos.com/colombia2018.



De acuerdo con organizadores de la gira, esta busca "abrir un espacio de encuentro entre universidades extranjeras e instituciones educativas con jóvenes, padres de familia y personas que quieran realizar estudios en el extranjero. Es una amplia oferta para pregrado, postgrado, cursos de idiomas, maestrías de negocios, estudios de especialidad e incluso high school en el exterior"

La feria contará con pabellones oficiales de los gobiernos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Asimismo, estará el nuevo pabellón “Estudia en Europa” que reúne a expositores de Francia, Alemania, Italia, España, Suiza, Reino Unido y Letonia.También tendrá expositores de Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros.



Habrá expositores de la Universidad de McGill en Canadá, la Universidad de Michigan-Flint en Estados Unidos, la Universidad de Melbourne en Australia y la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, etc.



“Como región, América Latina en los últimos seis años ha mostrado un alto crecimiento en estudiantes que van al extranjero. Este aumento se debe, sobre todo, a mejores niveles de dominio del inglés y mayores ingresos per cápita. Es importante destacar el papel de Colombia que, sigue al alza, y junto a Brasil y México son líderes de la región”, dijo Sebastián Fernandes, vicepresidente de operaciones globales de FPP EDU Media, compañía organizadora de las Eduexpos.



MEDELLÍN