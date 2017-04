En junio empiezan cobros de sobretasa en aeropuerto de Rionegro 

A partir del próximo 15 de junio, los pasajeros que salgan del aeropuerto José María Córdova deberán pagar un recargo de 5.000 pesos para los vuelos nacionales y 1,5 dólares, para los internacionales.



Así lo informó el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien reiteró que este cobro se hará para para financiar las obras del Túnel de Oriente, la cual será entregada en el 2018, de acuerdo con las proyecciones del constructor.

Según Pérez, en vista de que son al menos 8 millones de viajeros al año, se lograrán recaudar entre 35.000 y 40.000 millones de pesos anuales, hasta lograr un monto total de 120.000 millones de pesos que hacen falta para terminar el Túnel, una megaobra que conectará los valles de Aburrá y San Nicolás.



Pérez afirmó que la Goberación de Antioquia ya les entregó a los constructores 15.000 millones de pesos para financiar la obra.



Esta medida, que se había anunciado el año pasado con la presencia del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, no cayó bien al principio entre las empresas aéreas.



Sin embargo, aseguró el Gobernador, el miércoles pasado tuvo una reunión con sus representantes para hacer efectiva la medida.



“Les dije que eran unos quejumbrosos y que no aceptaba que se estuvieran oponiendo al desarrollo de esta obra y sin razones, porque decir que el derecho de accesibilidad va a disminuir el transporte aéreo es absurdo”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, añadió que con el Túnel de Oriente, cuya construcción empezó en el 2014, el aeropuerto de Rionegro va a quedar a un tercio del tiempo del que está hoy. “Desde El Poblado se llegará en 14 minutos y desde el centro, en 18 minutos, cuando hoy se demora una hora o más”, manifestó.



En su momento, Vargas Lleras explicó que una vez culmine la cofinanciación de las obras, la sobretasa se hará permanente para continuar mejorando las vías de acceso y en su momento, costear la construcción de la segunda pista del aeropuerto, empezando con la adquisición de los predios.



