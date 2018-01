Emberas víctimas del conflicto venden sus artesanías en Colombiatex

Pequeñas manos de mujeres embera katío tejen collares de colores vivos para mostrarle al mundo no solo bellos objetos sino también parte de su cultura ancestral, que llega desde las selvas más escondidas del Chocó.



Una de esas mujeres es María Liliana Queracama, quien junto a nueve indígenas del resguardo Tahamí del Alto Andágueda, del municipio de Bagadó, exhibe su bisutería en Colombiatex, una de las ferias textiles más importantes de América Latina.



Sus productos se encuentran en el estand Crisálidas en Plaza Mayor de Medellín, donde se vive la feria que terminará hoy su versión 30. Entre 550 expositores del certamen, resaltan las emberas con vestidos de flores coloridos y luciendo los mismos accesorios que ofrecen al público: sombreros, aretes, collares y pulseras de chaquiras.

Ellas exhiben sus artesanías gracias a la Unidad Nacional de Víctimas del Conflicto Armado y a la Alcaldía de Medellín, que aportaron 316 millones de pesos en logística y capacitación para darles la oportunidad de participar de grandes eventos como parte de su reparación.



Detrás de cada accesorio se esconde una historia de esta comunidad indígena que ha sufrido torturas, reclutamiento infantil, despojo, bombardeos aéreos, amenazas, vejámenes, desapariciones y homicidios. También ha visto pasar por su territorio las extintas guerrillas del Epl, el M-19, el Erg y las Farc, así como el Eln y las bandas criminales que están tras las minas de oro del resguardo.



Muchas mujeres y niños se desplazaron para Medellín, donde vivieron por siete años en inquilinatos de Niquitao. Para sobrevivir exhibían sus artesanías en las calles del centro.



María Liliana aprendió a tejer bisutería a sus 5 años, ella tiene cuatro hijas y la mayor, de 12 años, comenzó a tejer a los 6. Ellas pasaban días enteros al lado de un toldo con collares extendidos en el piso de la avenida Oriental, en el centro de Medellín, donde muchas veces les pagaban con un plato de comida.

En la feria no solo ofrecen collares tradicionales, sino también detalles en bisutería que se aplican a vestidos, blusas, bolsos y zapatos. Foto: Guillermo Ossa /EL TIEMPO

Ahora estar en Colombiatex es un logro porque mostrarán a empresas de 60 países sus productos. En la feria no solo ofrecen collares tradicionales, sino también detalles en bisutería que se aplican a vestidos, blusas, bolsos y zapatos.



Luz Patricia Correa, la saliente directora de la Unidad de Víctimas de Medellín, cuenta que al igual que María, 300 indígenas desplazados que vivían en Medellín, regresaron al resguardo Tahamí del Alto Andágueda, en noviembre de 2016 con la ayuda de la entidad.



Los emberas no tenían garantías de retorno, pese a que en 2014 el Tribunal Superior de Antioquia, con un histórico fallo, les devolvió 50.000 hectáreas de tierra que eran disputadas con 11 empresas mineras que pretendían explotar esos predios de la extensa selva chocoana que constituyen el 50 por ciento de Bagadó.



Más de 1.000 emberas se desplazaron a centros urbanos de Bogotá, Medellín y Pereira por presiones de grupos armados y la disputa por el oro. Regresaron una década después.



La directora asegura que el proceso se logró gracias al fallo, a la Unidad Nacional y la territorial, que le hicieron seguimiento al resguardo para verificar el estado en el que se encontraban las familias retornadas y descubrieron el precario nivel de seguridad alimentaria, por lo que realizaron una nueva intervención humanitaria que permitiera suplir las necesidades básicas y su permanencia en el territorio.



Además de la ayuda alimentaria, agrega la directora, el Gobierno entregó herramientas para el trabajo y siembra de huertas caseras que les permitiera la subsistencia y el intercambio de productos.

Víctimas emprendedoras

Otra de las estrategias fue crear Crisálidas, un grupo de emprendedores víctimas del conflicto armado para buscar la sostenibilidad económica de las familias. Hoy ese grupo beneficia a 70 hogares indígenas, 68 campesinos de diferentes municipios antioqueños y 85 de Medellín.



Jhon Vélez, asesor del proyecto, dice que para las víctimas era muy difícil encontrar un espacio para vender sus productos, por ello, hace cuatro años nació Crisálidas como una marca sombrilla que busca abrazar a víctimas emprendedoras. Hoy están en grandes ferias: Colombiatex, Colombiamoda y Expoartesanos.





La Unidad Nacional de Víctimas acompaña a las familias en formación, asesoría, desarrollo de producto y de marca, para que puedan acercarse a las grandes ferias de manera más tranquila, con mayor confianza y compitan con otras marcas.

María Liliana aprendió a tejer bisutería a sus 5 años, ella tiene cuatro hijas y la mayor, de 12 años, comenzó a tejer a los 6. Foto: Guillermo Ossa /EL TIEMPO

Las artesanías se convirtieron en un ingreso para las mujeres indígenas que viven en resguardos muy lejanos, hasta a 12 horas de camino de zonas urbanas. “Lo que buscamos en estos espacios es que ellos encuentren relaciones directas con clientes mayoristas y que el producto salga de manera más segura del territorio y ellos tengan un ingreso más constante”, explica Vélez.



Son pequeñas empresas constituidas que se consolidan y crecen, gracias a estos espacios. Hay casos exitosos en ferias como Colombiamoda, donde las víctimas pudieron despachar a clientes de Canadá y Estados Unidos.



La directora asegura que el equipo de atención a Víctimas hizo el enlace con Inexmoda para que los afectados por la guerra participaran de las ferias. “Estos procesos son muy dignificantes, no es lo mismo vender una artesanía en la calle, que verse en una plataforma bonita, aplaudida por el resto. Queríamos eso, que funcionara en lo económico y simbólico”, agrega.



Este proceso también les brinda ayuda sicosocial para que trabajen en equipo, limen las asperezas, haya confianza en sus productos y se relacionen con el otro sin temor, por toda la violencia que vivieron.



Además, hay una línea de género para empoderar a la mujer, convertirla en líder, en maestra artesana e incluso en gobernadora indígena en territorios que por años han sido liderados por hombres.



María Liliana es una verdadera líder, fue desplazada, perdió a familiares en la guerra y aun así nunca se rindió. Por el contrario, ayudó a su comunidad a salir adelante, a creen en este proyecto y a estrechar los lazos. “Todos los días tejo collares no solo por plata sino también para conservar nuestra cultura”, concluye.



DEICY JOHANA PAREJA M.

Redactora de EL TIEMPO

En Twitter: @Johapareja