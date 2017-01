Personero de Rionegro, ¿elección irregular?

Desde la semana pasada Rionegro tiene como personero titular a Carlos Andrés García Castaño, quien ya había ocupado el cargo en el periodo inmediatamente anterior. Él había sido ratificado en este cargo en febrero del 2016, pero su elección fue declarada nula por el Consejo de Estado, y fue nombrada una personera provisional mientras se elegía un nuevo personero, que de nuevo, fue él.

El por qué Rionegro estuvo siete meses sin personero titular responde al largo, y cuestionado por algunos, proceso de selección que el Concejo de Rionegro realizó por medio de un concurso público de méritos. Este concurso, convocado en octubre del 2015, debía proveer una lista de elegibles para que el Concejo ratificara a un Personero en los 10 primeros días del 2016.

Este proceso de selección se extendió hasta enero de este año, en parte porque el concurso de méritos fue suspendido en dos ocasiones por fallos de tutelas, una que ordenaba la inclusión de otra candidata, y la otra que exigía el derecho al debido proceso del concursante Jhon Fredy Osorio.

Este derecho fue vulnerado, como consta en la tutela concedida por el juzgado 19 civil de oralidad de Medellín, cuando el Concejo expidió el acta 048 de 2015, que citó a los concursantes a una audiencia reservada para revisar sus puntajes en las pruebas escritas y recibir las reclamaciones que pudieran surgir.

Esta audiencia no solo no estaba contemplada dentro de las etapas previamente establecidas, sino que había sido citada por un funcionario sin competencia para esto; además, reabría la posibilidad de presentar reclamaciones respecto de los resultados de las pruebas escritas, una etapa cerrada tres días antes.

La audiencia se realizó y uno de sus resultados fue que el puntaje del actual personero aumentara en 30 puntos en la prueba de competencias laborales respecto de los puntajes que ya habían sido publicados. El otro fue comenzar una discusión por la legalidad del proceso de elección.

Varios ciudadanos se opusieron al Concejo de Rionegro por este proceso.Jhon Fredy Osorio, por ejemplo, asegura que de no habérsele aumentado esos puntos a Carlos García, él habría sido el primero en la lista de elegibles y por tanto el Personero.

Luego de la declaración de nulidad de la elección de García, el Consejo de Estado, confirmando la decisión, precisó que en este caso la nulidad se daba a partir de la expedición de la resolución 048 del 2015 que citaba a una audiencia reservada, y que le correspondía al Concejo continuar con el concurso a partir de las etapas previas a esta resolución.

Para Osorio la respuesta a su tutela era clara: el Concejo de Rionegro debía proveer un personero según la lista de elegibles en las siguientes 48 horas, la cual dice que el Concejo ignoró.

Sin embargo, esta tutela fue aclarada por la misma juez en el sentido de que el concurso debía continuar, tal y como lo dijo el Consejo de Estado.

“Ningún fallo ni tutela dice que el Concejo debe nombrar a ‘x’ o ‘y’ como Personero, dice que se debe respetar el debido proceso y continuar con el concurso desde el momento previo a la audiencia reservada”, dijo el concejal José Gregorio Orjuela, quien en el 2015 presidió el Concejo.

El concurso se reanudó y en la etapa de reclamaciones el Concejo volvió a reconocer los 30 puntos a Carlos García, en su caso había ocurrido un error de digitación, según el acta del Concejo respectiva.

Luego de las pruebas faltantes, García volvió a quedar en primer lugar. A esa lista se formularon reclamaciones, esta vez por parte del mismo García, quien reclamaba que tanto Hugo Parra como Jhon Fredy Osorio fueran excluidos de la convocatoria por no asistir a las nuevas entrevistas, lo que, según las normas del concurso, era causal de exclusión del mismo. Así fue.

Jhon Fredy Osorio comentó que no se había presentado pues consideraba que este concurso paralelo era ilegal e innecesario, en tanto ya había una lista de elegibles y que él era el próximo a ocupar el cargo de Personero ante la vacancia generada por la nulidad de la elección de García.

Aunque tanto el Concejo de Rionegro como el actual personero están confiados en que el proceso de elección se llevó a cabo en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Estado,aún hay ciudadanos inconformes y una denuncia asignada a la Fiscalía 046 de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública de Antioquia.

Tanto el personero como el concejal Orjuela dicen que esto es una persecución política. El personero contó, además, que algunos concejales le dijeron que recibieron presiones y amenazas para que votaran en contra de su elección. García cree que esto tendría que ver con investigaciones disciplinarias a funcionarios públicos que realizaba en su pasado periodo como personero.

La Veeduría Ciudadana de Rionegro que, según Orjuela no cuenta con ese reconocimiento institucional, ha manifestado su apoyo a Jhon Fredy Osorio, y considera que el proceso de elección ha estado viciado, comentó su presidente, José Oswaldo Ramírez Montoya, quien agregó que desde la Veeduría han enviado varias cartas al respecto al Concejo. Estas no han sido respondidas, afirma.

Reconocimiento de la Veeduría Ciudadana

José Gregorio Orjuela, concejal y expresidente del Concejo de Rionegro para el 2016, expresó que sí han recibido las cartas enviadas por la Veeduría, pero que no las contestará pues, según él, esto lo hace un ciudadano que se hace pasar por Veeduría Ciudadana pero que no tiene ese reconocimiento institucional. “Muchos se hacen llamar veedores pero no hacen el trámite legal para conformarse como veeduría ciudadana reconocida”, dijo el concejal.

El personero Carlos García comentó que en Rionegro hay alrededor de 12 veedurías ciudadanas pero que no hay una específica para hacerle seguimiento al proceso del personero municipal, “Que estén utilizando de manera irregular el nombre o los reconocimientos de alguna veeduría que fue constituida para otros objetos para obstaculizar el proceso de elección que adelantó el Concejo, sí puede estar ocurriendo”, dijo.

En la página web de la Alcaldía de Rionegro, actualizada a enero del 2017, están las Veedurías Ciudadanas Vigentes Registradas en la Personería De Rionegro. Allí está el nombre de José Oswaldo Ramírez, aunque no en la Veeduría Ciudadana específicamente.

Ramírez dijo que él sí fue elegido por las veedurías como presidente de la Veeduría Ciudadana, y que ha presentado al Concejo ese resultado y otros documentos que lo acreditan como tal; según él, en el Concejo no han querido tener en cuenta esos documentos.

Por otro lado, Ramírez comentó que el alcalde del municipio y algunos concejales le han contestado, como presidente de la Veeduría Ciudadana, en ocasiones anteriores.

María Isabel Ortiz F.

Redactora EL TIEMPO