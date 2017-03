Ventas online y en redes sociales: reto de las Pymes

En Medellín hay 36 empresas por cada 1.000 habitantes, según la Cámara de Comercio de Medellín. Sin embargo, el reto, es llegar a 50 por cada 1.000 habitantes.



De otro lado, acorde a cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico, la capital antioqueña tiene cerca de 90.000 empresas de todos los tamaños de las que aproximadamente 77.000 son microempresarios.



El reto, más que la creación de músculo empresarial, es la capacitación para que estas Pymes se adapten a las dinámicas del mercado, en las que el internet y las redes sociales ganan espacio como plataformas de venta.



Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), en el campo digital se estima que en 2016 cerca del 44 por ciento de las Pymes aumentó significativamente sus ingresos gracias a las transacciones vía internet.



Se prevé que el 60 por ciento de estas empresas, maneje sus planes de ventas a través de este canal de comercialización en un periodo no mayor a dos años, “demostrando que los canales y plataformas virtuales representan cada vez más, un porcentaje importante en el mercado digital y en la expansión microempresarial”.



Para Ouali Benmeziane, fundador del WebCongress, evento especializado en estrategia digital que se realizará finalizando este año en Medellín, el 2017 es un año de madurez para las estrategias digitales.



“Vemos un crecimiento de la pauta en digital, lo que nos dice que las empresas ya pasaron de la curiosidad al intento, y del intento a la inversión de un presupuesto importante de mercadeo a lo digital, entre el 7 y el 12 por ciento”, contó el experto.

Sin embargo, lo ideal es que se llegue al 25 por ciento. De ahí el reto de la capacitación.



La capital antioqueña tiene cerca de 90.000 empresas de todos los tamaños. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Uno de los eventos realizados este mes fue la Feria Mundo Pyme, impulsada por el Banco de Bogotá, que en su sexta versión recibió a cerca de 2.000 empresarios. “En los tres días de Feria, los asistentes demandaron negocios por más de 150.000 millones de pesos, siendo servicios, confección y textil, los sectores que tuvieron mayor participación”.



En Antioquia, el Banco apoya 3.567 clientes Pyme de los diferentes sectores económicos.



Por su lado, la semana pasada, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) realizó en la ciudad un encuentro con el fin de brindar a las Mipymes, herramientas para implementar la omnicanalidad de cara a los retos que enfrenta el país en materia del comercio electrónico.



“La omnicanalidad hace parte fundamental de la estructura de comercio, en cuanto amplía los canales de venta, soportes de información, promoción y publicidad tradicionales offline y online. Su implementación en las estrategias empresariales conlleva a tener una mayor competitividad y a mantenerse activo en el mercado”, manifestó Victoria Virviescas, directora Ejecutiva de la CCCE.



‘No es estar en la web, es saber estar’

Según Victoria Virviescas, directora ejecutiva de la CCCE, “el desconocimiento de las ventajas y oportunidades que ofrece el eCommerce tanto para vendedores como para compradores, se constituye en una barrera adicional para el sector”.



Para Ouali Benmeziane, fundador del evento WebCongress, el empresario que valida las estrategias digitales no las conoce muy bien “por lo que hay que fomentar y capacitar a que estos directivos asistan a este tipo de eventos”. Uno de los principales errores que cometen las empresas, especialmente las Mipymes, se hace en las redes sociales.



“Por ser gratuito, atractivo y de fácil publicación, las empresas se meten de lleno creando un perfil, sin planificación y sin estrategia. Además, no tienen las herramientas para analizar cuál de ese contenido está siendo tendencia o ha tenido interacción”, contó el experto. Añadió que a aquellos que les va bien, por lo general no saben de dónde les llegan los clientes, y al no saberlo, “les toca seguir enfocando los esfuerzos en todos los canales sin saber cuál es el que funciona”.



Benmeziane indicó que con 600.000 pesos se puede hacer una buena estrategia digital. Sin embargo, aconsejó que en lugar de invertir esa cantidad al mes, lo mejor es hacerlo diario desde 15.000 pesos que permite tener un alcance de 100 personas.

“Eso crea disciplina en la estrategia, además permite retroalimentar el contenido. Las redes sociales no tienen límite y se puede pautar desde un dólar”, puntualizó.