El profe que les dicta clase a los niños de los albergues de Valdivia

Mientras las personas terminan de arreglarse en las primeras horas de la mañana, mientras limpian los salones que hicieron las veces de habitaciones en la noche, lavan la ropa y refriegan los pisos, unos 10 niños de segundo y tercer grado asisten a clases en el albergue habilitado en la escuela Evangelina Mejía, de Valdivia (Norte de Antioquia).



Son las 9 de la mañana y los pequeños atienden al profesor, para resolver problemas matemáticos. La contradicción es grande: están en un colegio pero tienen que improvisar un aula de clase en uno de los corredores, están desescolarizados pero tienen la oportunidad de seguir aprendiendo.

Las principales clases que dicta el profe son de matemáticas y comprensión lectora. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Los pupitres fueron apilados uno tras otro en un pasillo, justo al frente de un tablero blanco que cuelga de una pared. Será una hora de clases, pues a las 10 a. m. es el turno de quienes cursan cuarto y quinto grado. Luego seguirán los de sexto y séptimo. La idea es que los niños no se atrasen mucho en las actividades escolares, en vista de la situación que se vive en el municipio, donde según datos de la Secretaría de Educación de Antioquia, hay 3.461 estudiantes que no asisten a clases. Unos porque están evacuados del corregimiento de Puerto Valdivia y otros porque tuvieron que prestar sus colegios para que se convirtieran en albergues.



La idea de dictar las clases, principalmente de matemáticas y comprensión lectora, nació luego de que varias madres se le acercaran al único docente albergado en el lugar, para pedirle que repasara algunos temas con sus hijos.



“Hablamos con los policías encargados del albergue y ellos consiguieron cuadernos, lápices y colores. Estamos haciendo la estrategia con todos los niños desde segundo hasta séptimo, pero los más pequeños, de preescolar y primero, también tendrán sus clases, a cargo de dos niñas que están más avanzadas en su bachillerato”, explicó Aliens Vega, el docente, quien además fue evacuado de Puerto Valdivia, pues su casa está ubicada a pocos metros del río Cauca.

En total, son 30 niños de segundo a séptimo y 16 de preescolar y primero, quienes tendrán un tiempo de estudio serio dentro de sus jornadas, que actualmente están más enfocadas en la diversión que les llevan el Ejército, la Policía y otras instituciones por medio de actividades lúdicas y recreativas.



Yulay Chavarría, un niño de 12 años que cursa sexto grado, está muy contento con el inicio de las clases, que fue este miércoles 23 de mayo, porque no van a estar tan atrasados en las asignaturas cuando vuelvan al colegio. Lo mismo opina Nanyiber Pérez, también de 12 años, quien contó que todo el día lo ocupan jugado, haciendo dibujos, cantando o leyendo. “Me parece chévere empezar las clases porque nos dan cuadernos, quiero saber más de sumas, restas, multiplicaciones, raíces y problemas”, anotó.



Al respecto, Vega sostuvo que los niños también se preocupan por la desescolarización, no solo porque los afecta académicamente, sino también porque dejan de compartir con sus compañeros, a muchos de los cuales no han visto muy seguido en los últimos días, porque están dispersados en diferentes albergues. Según María Isabel Rojas, quien tiene cuatro hijos, de los cuales dos son menores de edad, la iniciativa es muy buena porque el estudio es fundamental y los niños no se van a ver tan perjudicados con la pérdida de clases.

La mujer también contó que aunque los niños aún no tienen la capacidad de dimensionar la magnitud de la situación sí sufren impactos fuertes con el solo hecho de dejar sus hogares y dormir en un mismo lugar hasta con 50 personas.



“Acá vienen sicólogos y un pediatra porque se nos están enfermando los niños de diarrea e infecciones urinarias. Por eso, me gustaría que cuando nos vamos de aquí nos acompañaran sicólogos con nuestros hijos”, manifestó.



Entre tanto, Ana María Uribe, secretaria de Gobierno de Valdivia, indicó que se está habilitando un albergue con capacidad para 1.000 personas, con el fin de ir desocupando las instituciones educativas y pensar en un pronto regreso a clases. También afirmó que hasta el momento no se ha decretado que se estén viviendo vacaciones adelantadas.



Será el secretario de Educación de Antioquia, Néstor Restrepo, quien estipule si ese escenario se da. Por el momento, el regreso a clases no es sencillo, en vista de que aunque se logre la cota 410 en la presa de Hidroituango y el agua empiece a salir por el vertedero, el riesgo se mantiene para las poblaciones, especialmente la de Puerto Valdivia, según explicó el capitán René Bolívar, coordinador de Manejos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dapard).



“Estamos muy positivos frente a ese ascenso en la cota, nos permite tener un alivio, el riesgo no deja de existir, aunque el agua pase por el vertedero. Por eso hay que seguir con la alerta de evacuación preventiva, vamos a hacer talleres en los albergues para sensibilizarlos sobre la necesidad de estar alertas y en sitios seguros, no podemos bajar la guardia”, puntualizó el funcionario.



Heidi Tamayo Ortiz

Enviada especial a Valdivia de EL TIEMPO

heitam@eltiempo.com - @HeidiTamayo