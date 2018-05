El Presupuesto Participativo vive entre el desencanto y las críticas

Que la reforma del 2017 le quitó poder a la ciudadanía para decidir en qué se prioriza el presupuesto. Que apenas se ejecutan los recursos de 2016. Que grupos ilegales insisten en apropiarse recursos y que la Alcaldía cubre con el Presupuesto Participativo (PP) partes del Plan de Desarrollo.

Que la reforma del 2017 le quitó poder a la ciudadanía para decidir en qué se prioriza el presupuesto. Que apenas se ejecutan los recursos de 2016. Que grupos ilegales insisten en apropiarse recursos y que la Alcaldía cubre con el Presupuesto Participativo (PP) partes del Plan de Desarrollo.



Estas son algunas de las críticas que mantienen sumergido en críticas a este programa que, para este 2018, tiene destinados 209.000 millones de pesos.

Creado en 2004 con el objetivo de que los ciudadanos planeen, gestionen y prioricen parte del presupuesto anual de la ciudad en proyectos que resuelvan problemáticas locales, el PP causa hoy desencuentros.



Carlos Julio Díaz Lotero, presidente de la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, lo llamó “un programa desvirtuado” y la concejala Luz María Múnera afirmó que “tiene muchos problemas”.

PP sin participación

Díaz señaló que para no ir muy atrás, sino a la reforma que se realizó el año pasado, sobre la base de que grupos ilegales se estaban apropiando de los recursos esa no era una razón “seria”para modificar el programa.



“Hoy en día al PP solo se llevan ideas y la Alcaldía define qué se hace. Eso no es participación democrática”, dijo el presidente de la Veeduría, quien agregó que la función de la Administración Municipal era la de atacar la ilegalidad y no restarle poder de participación de decisión a los ciudadanos.



Al respecto, y coincidiendo con Díaz, la concejala Múnera (Polo Democrático) señaló que la baja participación de las ciudadanos en las votaciones es una muestra de la deslegitimación del PP que “se está tratando de cubrir con las votaciones en internet”.

En las votaciones del año pasado se registró una bajísima participación -poco más de 40.000 votantes, más del 60 por ciento de disminución respecto a 2016, aunque lo cierto es que estas ya venían bajando.



En 2015 se registraron 144.000 votos, mientras que el año siguiente sólo se llegó a los 110.000 votantes.



Para 2017 además, 3 de las 16 comunas apenas el pasado mes realizaron sus votaciones (6 Robledo, 8 Villa Hermosa y 10 La Candelaria), gracias a fuertes críticas de los ediles sobre cambios y rechazos desde la Alcaldía a los proyectos que ellos priorizaron y que hicieron posponer para este año la votación.

¿Ejecución presupuestal?

Según la norma que rige el PP, el monto de los recursos debe ser del 5 por ciento del presupuesto de libre inversión anual del municipio que para 2018 se estableció en 82% de los 5,26 billones de pesos del presupuesto general. Así las cosas, los recursos para el programa ascenderían a 215.660 millones de pesos, sin embargo, para este año se destinaron 209.000 millones y que representarían 6.660 millones menos de lo estipulado.



“Están violando la Ley. La norma indica que es mínimo el 5 por ciento y máximo el 10, -critica la concejala Múnera-. La ley hay que cumplirla”.

A esta denuncia, la corporada agregó que con esos recursos se están cubriendo acciones del Plan de Desarrollo que deberían cubrirse con el presupuesto ordinario. Como ejemplos puntuales menciona las becas universitarias y la atención de los adultos mayores, este último, uno de los programas negados por la alcaldía a la Comuna 10 La Candelaria el año pasado, según afirmaron en su momento ediles de esta zona.

Esta es una de las críticas más profundas ante el programa. “Es que la atención de los adultos, la educación, son deberes del Estado y no deberían salir del PP”, manifestó Lucy Stella Pamplona, vicepresidente de la JAL de la Comuna 10.

Pamplona profundizó su crítica al afirmar que cuando el presupuesto se debe ejecutar, a través de operadores, estos se quedan con el cerca del 50 por ciento del mismo, por lo que finalmente lo que se ejecuta en beneficio de los ciudadanos, “son paños de agua tibia”.

Frente al presupuesto, Ana Lucía Montoya Castro, subsecretaria de Planeación Local y Presupuesto Participativo, explicó que al contrario de que afirman los críticos del programa, este se está fortaleciendo tanto en presupuesto como en participación.

“El cambio más importante del Acuerdo 28 es que por primera vez el PP financia directamente las iniciativas del Plan de Desarrollo Local”, señaló la funcionaria. Ahora, respecto al monto del 5 por ciento, la funcionaria argumentó que se está cumpliendo con la norma y eso fue lo aprobado por el Concejo de la ciudad con base en el Presupuesto de Libre Inversión

Frente a la baja participación de los ciudadanos en el proceso, Montoya señaló que se trata del punto de vista desde dónde se mira la reducción del 62% en las votaciones del 2017. “No tenemos un comparativo. (...)Las cifras podrían ser más. Sin embargo, para nosotros son muy satisfactorias sabiendo que es un proceso que apenas se está comprendiendo”.



Este martes se adelantó una sesión de la Comisión Accidental 033 sobre PP que no se realizó totalmente y que se retomará proximamente.



Víctor Vargas

PARA EL TIEMPO

​@victorvargas72