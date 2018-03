'El mantenimiento del Metro es modelo en el mundo': Tomás Elejalde

A la par que la empresa Metro de Medellín trabaja para que no haya nuevas fallas técnicas en el sistema, y afronta un conflicto laboral con el sindicato, así como acusaciones por el uso de los fondos para el mantenimiento de trenes, traza los principales retos para este año. Entre ellos, repotenciar los 42 trenes de primera generación.

El gerente del sistema masivo, Tomás Elejalde, habló también de las finanzas y los 30 años de la cultura Metro.

¿Cuál es la estrategia para evitar más fallas?

Hay que dejar claro que la falla, por ejemplo la del pasado 13 de febrero, no fue por problemas de mantenimiento sino por una causa externa que afectó un pararrayos.

Es primordial entender que tenemos un proceso robusto de mantenimiento de clase mundial desde la creación de la Empresa.



Ese modelo de mantenimiento funciona y se mejora continuamente desde hace 23 años con unas rutinas de tipo preventivo y predictivo, y correctivo. Esto incluye personal, herramientas y planes de contingencias.



La estrategia más importante es tener el personal capacitado y entrenado, rutinas de mantenimiento al día, herramientas en orden y todos los cumplimientos según lo especifican los fabricantes y las normas internacionales. Incluso, estamos certificados por terceros por las buenas prácticas de mantenimiento que tenemos.



Hay casos concretos en los que se han hecho ajustes o cambios de rutinas, el desarrollo de nuevos repuestos y herramientas. Por eso, tenemos un área de investigación, desarrollo e innovación y otra de ingeniería que permanentemente hacen vigilancia tecnológica.

Los 42 trenes de primera generación están llegando al límite de vida útil, ¿qué pasará con ellos?

Esos 42 trenes que se fabricaron en los años 80, o sea en el siglo pasado, están muy bien conservados. Es sorprendente porque uno se monta en ellos y se ven casi nuevos y este año cumplen 28 años de fabricación y 23 de operación.



Hay que dar un reconocimiento y agradecimiento a los 288 millones de viajeros que tenemos al año porque los cuidan muy bien. Precisamente, por el buen estado en que se encuentran, es viable hacer un trabajo de repotenciación que es muy común hacerlo en sistemas ferroviarios, en aviones y barcos.

¿Cuáles son las ventajas de repotenciarlos, en vez de cambiarlos?

Hicimos contrataciones con consultores internacionales para validar que fuera viable repotenciarlos y ese estudio reveló lo que pensábamos, los trenes se pueden repotenciar y garantizar una vida útil de 20 años más, y eso costaría unos 420.000 millones de pesos, la mitad de lo que supondría comprar trenes nuevos, 840.000 millones.

¿Y los recursos?

Desde el primer día de operación del Metro, la empresa empezó a ahorrar recursos, gracias a esto, tenemos un fondo de repotenciación y reposición. Hace más de 20 años, nos preparamos para este momento. Sin embargo, por más esfuerzos de planificación que se hagan para prever algunas cosas, no hay certeza en la economía mundial.

Este es uno de los trenes que llegó al puerto en Cartagena, para aumentar la capacidad del sistema Metro en la capital antioqueña. Foto: Archivo/ELTIEMPO

¿Cómo están las finanzas?

Desde hace 20 años, las finanzas tienen un esquema muy particular, que es común en todos los sistemas de transporte masivo en el mundo.



Los metros no son un negocio para dar dinero, el esquema financiero responde a esa situación estructural. Por esa razón, son unas finanzas muy ajustadas, se exige la optimización y mucha austeridad en el uso de los recursos.



Con la tarifa que paga el usuario no se puede hacer inversiones de crecimiento, o sea no se puede financiar por ejemplo el Metrocable El Picacho, es imposible. Entonces, las finanzas de una empresa de estas para su crecimiento dependen de los aportes de los socios.

¿Cómo está el servicio del Metro con la llegada de 21 nuevos trenes?

Ha mejorado mucho, pasamos de un intervalo de 3,40 minutos a 3, mantenemos dificultades en algunos frentes y estamos trabajando. Eventualmente, hay situaciones que toman un tiempo para ser abordadas y corregidas.



Por ejemplo, las largas filas en taquilla y las congestiones en ingresos a estaciones todavía no están solucionados del todo, pero no por la falta de capacidad de transporte, tenemos que reforzar la formación de usuarios y la divulgación de cómo se debe manejar la tarjeta Cívica, que ya cobija a muchas rutas del valle de Aburrá.

El metro tiene 23 años y la cultura Metro cumplirá 30. ¿Por qué esa diferencia?

En muchos proyectos que el Metro ha emprendido como los metrocables de Santo Domingo, La Aurora y Arví; así como la extensión al sur, la gestión de acercamiento con las comunidades que serán usuarias de estos sistemas, se hace muchos años antes de que el proyecto esté funcionando.



Lo mismo pasó en su momento con el metro, por eso el sistema tiene 23 años y la cultura Metro 30. Esa diferencia está representada en el trabajo que se hizo previo al inicio de operación, labor que empezó el Banco Industrial Colombiano, hoy Bancolombia, con campañas de retoma de confianza.



Deicy Johana Pareja M.

Redactora de EL TIEMPO

deipar@eltiempo.com - En Twitter @Johapareja