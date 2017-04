El Mamm comenzó el ciclo de exposiciones

05 de abril 2017 , 09:51 a.m.

‘Los multinaturalistas’, ‘Educación sentimental’, ‘Patio de esculturas’, ‘De dientes para afuera’, ‘Retratos de cuerpo entero’ y ‘Deja de seguirme, estrella mañanera’.



Estas son las seis muestras temporales que serán inauguradas en la tarde, en el Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm), como parte del primer ciclo de exposiciones del 2017.



Según Emiliano Valdés, curador jefe del Mamm, el primer ciclo de exposiciones presenta variados proyectos producto de un esfuerzo cultural y diplomático por llevar distintas iniciativas artísticas y culturales.

Las seis exposiciones estarán disponibles hasta el 3 de julio.

‘Educación sentimental’, ubicada en la sala A, es la obra del caleño Juan Mejía. La colección del vallecaucano es la tercera entrega de la serie Revisiones del Mamm, en la que artistas de mediana carrera exhiben sus creaciones por primera vez en un museo.



En esta ocasión, Mejía, quien reside en la capital del país, aborda tres ideas fundamentales: la primera es autobiográfica. Juan rememora eventos y anécdotas de su vida y las incorpora en las piezas. En la segunda idea, el expositor recupera el ámbito escolar y su estética con carteleras y dibujos y, la última línea, está relacionada con la cultura popular y con un universo de literatura, películas, caricaturas y música.



Las obras del artista nacido en Cali no están dispuestas por temas ni por cronología, sino a partir de un recorrido evolutivo. Además, fueron seleccionadas a través de un diálogo entre el Mamm y el autor.

Las caricaturas son protagonistas en la exposición de Juan Mejía. Foto: Jaiver Nieto

Por su parte, ‘Patio de esculturas’ es un ejercicio panorámico de entendimiento ciudadano desde la mirada de 10 artistas. Algunos de ellos son: Juan Caicedo, Iván Hurtado, Alejandro Tobón, Pablo Mora y Jeison Sierra.



Valdés contó que desde el Museo buscaban esculturas que hablaran por sí mismas. “Invitamos a artistas de distintas generaciones que piensan en la escultura como un lugar en el que se pueden plantear y extender sus procesos de investigación”, indicó.



Las obras de los artistas, quienes utilizaron materiales como madera y cartón, abordan temáticas de la ciudad de Medellín y del nuevo contexto de paz. La muestra está situada en la Sala de Fundiciones.

'Patio de esculturas' indaga sobre la producción escultórica en Medellín desde la perspectiva del arte contemporáneo. Foto: Jaiver Nieto

Otra de las nuevas muestras es: ‘Retratos de cuerpo entero’, una colección de 22 fotografías de León Ruiz que se encuentra alojada en la Sala a cielo abierto del Mamm.



Para esta exhibición, se hizo una alianza con la Biblioteca Pública Piloto y su fondo fotográfico. El curador jefe del Mamm manifestó que con las fotos de Ruiz, tomadas en la década de los setenta, se reviven oficios populares del barrio Guayaquil.

‘Retratos de cuerpo entero’ tiene como curadores invitados a Esteban Duperly y Carlos Uribe.

De igual forma, se dará apertura en la Sala Lab3 a la obra ‘De dientes para afuera’ del artista y músico capitalino, Carlos Bonil. La exhibición es una escultura en forma de dentadura que funciona con una proyección audiovisual.



“Carlos puso frente a la dentadura una pantalla, la cual proyecta una partitura hecha de cubos que activan o no activan los dientes y emiten sonidos”, describió el vocero del Mamm.

Una sala que tiene toque francés

‘Los multinaturalistas’, con la curaduría de Natalia Valencia, es la exposición principal del nuevo ciclo del Mamm. La obra es exhibida durante el Año Colombia - Francia 2017.



Valencia propuso una creación en la que el análisis de cómo se entiende y cómo se define la naturaleza se convierte en una serie de proyectos que buscan comprender implicaciones en diferentes ámbitos como el político, el legal y la sexualidad.



Para Valdés, ‘Los multinaturalistas’ es una muestra de arte contemporáneo, en la cual la técnica no prima, pero sí, la propuesta curatorial.



En esta muestra, dispuesta en la Sala B, los asistentes encontrarán una serie de dibujos, collages, videos, piezas sonoras y esculturas que dialogan entre sí.



“Mientras recorres la exposición, las piezas van generando una especie de narrativa que tiene que ver con la propuesta curatorial. Hay unas que, aunque abordan diferentes aspectos, se complementan con otras obras”, explicó el curador jefe del Museo.



El Mamm decidió incluir la obra en el primer ciclo de exposiciones del año, debido a que propone puntos de encuentro y discusión entre el país suramericano y el galo.



La curadora de la obra convocó a artistas colombianos y franceses. Milena Bonilla, Luisa Ungar, Etienne Chambaud, Mathieu Kleyebe Abonnenc y Rometti Costales son algunos de ellos.

Pintura y movimiento en una exhibición experiencial

En la Sala C del Museo de Arte Moderno de Medellín también será inaugurada la colección ‘Deja de seguirme, estrella mañanera’, de Lorena Espitia.



Esta vez, la artista, oriunda de la capital de Colombia, reúne dos series que al final se enlazan.



La primera parte, surgió a partir de una experiencia básica -según ella- mientras realizaba una maestría en Artes Visuales en Los Ángeles, Estados Unidos, que dio como resultado un grupo de pinturas en movimiento.



“Cuando yo vivía en Bogotá me negué a conducir o a comprar un carro. Siempre andaba en bicicleta”, narró Espitia, quien agregó que cambió de pensamiento después de reconocer que en Los Ángeles los autos son casi una extensión del cuerpo, por lo que tuvo que aprender a manejar.



La expositora expresó que aprender a conducir, conocer la ciudad estadounidense y contemplar otras formas de arte fueron actividades simultáneas.



“Manejar carro a casi 80 millas por hora me hizo pensar como aquella imagen en movimiento, que parecen manchas, se reconocen de forma automática y abstracta”, explicó la artista bogotana.

Con el título de la muestra, Espitia se remite a venus como la estrella que permanece iluminada durante el día. Foto: Jaiver Nieto

Ella relacionó las imágenes en movimiento con la rueda de Newton, la cual propone que la conjunción de todos los colores da como resultado el blanco.



“La teoría de Newton fue automática. Empecé a buscar un motor que tuviera cierta velocidad y a hacer pruebas del dispositivo que iría sobre el motor”, relató Lorena, egresada de la Academia Superior de Artes de Bogotá.

‘Deja de seguirme, estrella mañanera’ también está compuesta por nueve pinturas estáticas, unas esculturas sostenidas del techo de la sala y dos videos.

Las nueve pinturas, en su mayoría con colores pasteles, parten de experimentos que Espitia hizo después de haber leído a Johannes Evangelista Purkinje, anatomista checo.



La artista capitalina reseñó que el libro de Johannes trata sobre la visión con los ojos cerrados. “Es un libro para seguir instrucciones y luego describir lo que se ve con los párpados abajo. Era pura psicodelia”, dijo la expositora.



Por otro lado, unas esculturas suspendidas en el aire también conforman la nueva exposición temporal del Mamm. Estas son interpretaciones de las líneas que produce la luz.



Por último, la artista proyecta en los videos un satélite y unas manos que hacen fuego, con los que pretende dar una visión cósmica desde el espacio.



HANIER ANTURI RAMÍREZ

hanant@eltiempo.com

​Para EL TIEMPO

MEDELLÍN