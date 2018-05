El lugar que ofrece una nueva esperanza a la vida salvaje

18 de mayo 2018 , 06:30 a.m.

18 de mayo 2018 , 06:30 a.m.

Ashlan, el jaguar, y Dalila, la tigresa, no paran de perseguirse, morderse y de tratar de destruir todo lo que entra en su hábitat con sus pequeños, pero fieros colmillos. Este ambiente fue construido especialmente para ellos y cuenta con lo necesario para ayudarlos en su desarrollo y crecimiento.



El intenso calor de Puerto Triunfo, oriente de Antioquia, no parece afectar la energía de estos pequeños felinos. Por el contrario, parece darles más vitalidad. “Todo el tiempo se la pasan corriendo uno detrás del otro y jugando muy brusco. Ese es su instinto”, cuenta Paola Benavides, veterinaria y coordinadora del santuario de fauna del parque.

Ashlan, el jaguar, y Dalila, la tigresa, gozan de un amplio hábitat dotado con lo necesario para su sano crecimiento. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Ashlan nació el 5 de enero de este año y la tigresa solo unos días después, el día 31 de ese mismo mes.



Desde el momento en el que nacieron un grupo multidisciplinario se ha encargado de velar por el sano crecimiento y desarrollo de los cachorros. Constantemente son monitoreados para evaluar su evolución.



Ellos hacen parte de los nacimientos que han ocurrido en el parque temático Hacienda Nápoles en los últimos meses. Donde, gracias a las condiciones óptimas del lugar, han logrado que se lleve a cabo una reproducción natural.

Las tatabras también aportaron a su manada con dos nacimientos. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

A los felinos se suman dos cebras, una danta, dos chigüiros, tres cusumbos, dos cervicapras, dos ocelotes, dos hipopótamos y dos pecaríes.



Algunas de ellas como la danta, el jaguar y el ocelote son especies que están amenazadas con riesgo de extinción.



“En el parque lo que hacemos es generar entornos naturales para los animales. Entre ellos, que cuenten con espacios amplios para que tengan menos estrés y, desde la parte veterinaria, que tengan una excelente atención médica, desarrollo y nutrición, entre otras cosas”, dice Benavides.

Los famosos hipopótamos continúan aumenta su población. En este momento el grupo tiene aproximadamente 50 individuos. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

De estos últimos Oberdan Martínez, administrador del Parque,explica que la cifra exacta de los hipopótamos no es clara, pues es muy difícil encontrarlos a todos juntos para hacer un balance exacto de su cantidad. “Ellos están permanentemente debajo del agua, y hay unas dos o tres manadas. A veces, unos están arriba y otros están debajo del agua. Es por esta razón que no sabemos a ciencia cierta cuántos hay”, agrega.



Martínez explica que la hacienda solo cuenta con un hipopótamo hembra, llamada Vanessa. Los demás, que habitan en el lago, hacen parte de la problemática de la región. Es decir, están dentro del lago del parque, pero no pertenecen a él.

También nacieron dos cusumbos. Esta especie también es conocida con el nombre de coatí. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Pero los alumbramientos son una constante en el parque. En este momento hay un mono araña, conocido como marimonda del Magdalena, en periodo avanzado de gestación.



Esta especie habita en Colombia y Venezuela y está en peligro crítico de extinción por la cacería y la pérdida de su hábitat, por la tala de bosques.



“Los nacimientos en el parque son importantes porque hay especies que tienen pocos individuos en ambiente natural, algunos de ellos endémicos de Colombia”, comenta la veterinaria.



Desde sus inicios la hacienda se ha esmerado por la preservación y conservación de las especies, fueron de los primeros en Colombia en ofrecer amplios espacios para los hábitats de los animales.

nuevos nacimientos en la Hacienda Nápoles Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Inicialmente con grandes felinos como los tigres y leones. Este tipo de ambientes han sido facilitadores para los nacimientos naturales logrando aumentar el número de los individuos hasta formar varias manadas.



Ashlan, Dalila y las otras crías serán los nuevos integrantes de cada uno de esos grupos y en el futuro, muy probablemente, ellos también aportaran individuos a sus manadas.



Exportar hipopótamos



Debido al alto número de hipopótamos, incluso se han visto en las poblaciones cercanas al parque, ha habido interés de otros países por llevar algunos de estos individuos a sus zoológicos.

Dalila es la nueva tigresa del Parque Temático Hacienda Nápoles, goza de una excelente vitalidad. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

David Echeverri, biólogo de Cornare, entidad encargada del manejo de estos animales, comenta que han hecho la gestión para mandarlos porque hay zoológicos en el exterior que los quieren.



“Sabemos que esta no es la única solución a la problemática, pues no se los van a llevar a todos, pero es una de las líneas de trabajo que tenemos”, dijo.





Guillermo Ossa

Fotoperiodista de EL TIEMPO

@GuillermoOssa