El gobernador Luis Pérez criticó labor de la Asamblea de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, criticó sin tapujos la labor de la Asamblea Departamental efectuada durante el período de sesiones de marzo y abril.



El mandatario aseguró que “de 19 ordenanzas sólo se aprobaron seis, lo cual desde el punto de vista mío, me parece que es un resultado decepcionante. Son resultados muy minúsculos para los retos que tenemos en Antioquia”, advirtió.

Igualmente, afirmó que le pidió a la Asamblea y a su gabinete trabajar más. “La política es la esperanza más grande que tiene la gente y que cuando el ritmo de trabajo es lento y no se obtienen resultados, la gente pierde las esperanzas en su gobernante”, agregó.



Pérez dijo que toda sociedad tiene el ojo puesto en su gobierno para crecer y mejorar. “El gobernante tiene la misión de hacer explotar miles de oportunidades para que la sociedad las recoja y satisfaga todas las expectativas ciudadanas”.

En su discurso el gobernador añadió que la fortuna tocó la puerta de los diputados para que le den “el rumbo a la grandeza de este departamento y no se dejen llevar por la mediocridad botando el tiempo”.



Y añadió “El tiempo se va y el que lo pierde se está suicidando sin darse cuenta y nosotros hemos tenido la fortuna de que nos tocó gobernar a Antioquia y que no podemos marchar tan despacio, la gente solo da crédito al que hace obras y no al que echa carrera y chachará”.



