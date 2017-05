El estigma que soporta el lote donde estaba el edificio Space

El lugar donde estaba ubicado el edificio Space (El Poblado) es una cicatriz de ciudad que, después de más de tres años, aún no se cura.



Allí, tras el colapso de la torre 6 que les costó la vida a 12 personas en octubre de 2013 y tras la implosión de las otras cinco torres, solo queda la estructura de lo que eran los elevadores y un pedazo de la entrada donde aún se lee el nombre de la edificación sobre adobes grises.

El lote de 10.800 metros cuadrados parece bajo una maldición. En su momento fue un edificio que nadie repotenció. Y ahora es un parque que nadie quiere construir, un proyecto inmobiliario que nadie quiere hacer. Y una zona boscosa que nadie se anima a plantar. Ni siquiera la Alcaldía.



En noviembre del 2015, el concejal Bernardo Alejandro Guerra solicitó la compra del lote donde estaba ubicado el edificio Space, por un valor de 10.000 millones de pesos –en ese entonces– con el fin de que el municipio de Medellín cobrara su deuda y con el dinero restante pagara parte de la deuda de 14.000 millones de pesos que se debía a los afectados.

En la zona solo queda lo que solía ser la estructura del elevador. El lote es de más de 100.000 metros cuadrados Foto: Guillermo Ossa/Archivo EL TIEMPO

En su momento, Guerra insistió también en que se espera que el Municipio destine el dinero para la compra del lote, con el fin de que allí quede ubicado el parque de la Ética, como homenaje a las víctimas y como mensaje de que hechos como ese no pueden volver a ocurrir. Algo que a la fecha no ha pasado.



Ángela Cantor, hermana de Juan Esteban Cantor, el único residente fallecido en la tragedia, también se mostró de acuerdo con la idea de que el municipio adquiera el lote. “No solo para asegurar el pago a las víctimas, sino para que se haga ese parque en honor a los 12 fallecidos”.



Sin embargo, Marco Tulio Zapata, agente liquidador de la Sociedad Space, indicó que se ha reunido en diversas ocasiones con el alcalde Federico Gutiérrez, quien no le ha dicho que no, pero tampoco que sí.

“Con la Alcaldía no voy a insistir más. Según me dio a entender el Alcalde, hay otras prioridades para la ciudad en este momento. Me parece más viable que los constructores conformen un trío y se hagan con el lugar pues como terreno tiene todas las características para que se desarrolle cualquier proyecto”, manifestó Zapata.



Pero de nada ha valido su ubicación privilegiada en El Poblado, su cercanía con el aeropuerto de Rionegro, con el sector empresarial del sur o su potencial para volverse un ‘pulmón verde’ que tanto necesita la ciudad.



Según el Agente, el único pero que han visto las constructoras ha sido la estigmatización que hay sobre el terreno.



“Cito como ejemplo las Torres Gemelas donde también ocurrió una tragedia. Allí se reconstruyó algo conmemorativo. Pero no podemos dejar un lote así solo por el miedo de lo que pasó. Con la venta del lote los principales beneficiados van a ser los afectados, pues se les podría cancelar casi la totalidad de la deuda”, opinó Zapata.

Explicó, además, que mientras el metro cuadrado en para construir en esa zona es de $1’800.000, el del Space está aproximadamente en la mitad.



Y precisamente, la actual situación ambiental de Medellín, sería el respiro que necesita la Sociedad para comercializar el lote. “La ciudad está en una crisis ambiental grave. Los constructores pagan un derecho por construcción y Camacol tiene la disponibilidad de unos 60.000 árboles para siembra. Camacol pidió el lote para hacer la siembra, pero para eso falta que la Alcaldía dé el visto bueno para la compra”, explicó Zapata.



Sin embargo, reiteró Zapata, lo importante es responderles a los afectados. Y con los 10.000 millones de pesos que está avaluado el lote, se podría lograr mucho, pues según él, hay 18 propietarios a los que se les debe un 60 por ciento y en el contrato está estipulado que se les pagará con la venta del lote. Serían unos 3.300 millones de pesos. Y hay otros 30 con lo que no se ha negociado, a quienes se les adeuda unos 7.000 millones de pesos.



Zapata está confiado de que en poco tiempo se cierre un trato por la venta del lote del Space. EL TIEMPO intentó comunicarse con la Alcaldía de Medellín pero hasta el momento no han dado respuesto.



MEDELLÍN