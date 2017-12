El Concejo enfocó su gestión en las finanzas de Medellín

La última encuesta de percepción ciudadana Medellín Cómo Vamos reveló que un 70 por ciento de la ciudad conoce al Concejo y un 71 por ciento tiene una imagen favorable de él.



EL TIEMPO dialogó con Jesús Aníbal Echeverri, su presidente durante este año.

¿Cómo le fue a la ciudad desde el punto de vista del Concejo?

Fue un año interesante en el que se presentaron 138 Proyectos de Acuerdo entre el Municipio y el Concejo. De esos, 118 ya son acuerdos.

¿Cuáles resalta?

El del Sistema de Planeación Municipal con el que se blindaron, lo mejor posible, los recursos del Presupuesto Participativo. También aprobamos, después de seis meses de discusión, un proyecto de publicidad exterior para que se articulara con el POT. En materia de recursos fue aprobada una modificación del Estatuto Tributario que era polémico porque cuando se toca el bolsillo siempre genera debate. Pero se logró sacar adelante gracias a la articulación con el empresariado y la academia.

¿Y el presupuesto para el 2018?

Fueron dos meses y medio de debates en los que se logró aprobar 5,7 billones de pesos de los que 4,3 son para inversión. Con esto, se sacarán adelante 26 proyectos estratégicos por más de un billón de pesos entre los que sobresalen casi 280.000 millones para la recuperación del Centro, la instalación de 700 nuevas cámaras de seguridad y 64.000 millones para becas que beneficiarán a más 4.000 jóvenes en educación superior.

Hablando de obras, hubo quejas por presuntas demoras en la ejecución. ¿Cree que fue así?

¿Lentitud? Yo creo que el primer año de gobierno es de planeación, el segundo es para tener los diseños y asegurar los recursos y el tercero, este que se viene, las obras tendrán toda su dimensión: Centro, Cable Picacho, Parques del Río y las demás que están en el Plan de Desarrollo.

También hubo muchos debates en torno a EPM ¿Cree que ha sido bien manejada?

De EPM se hicieron alrededor de siete debates entre: negocios internacionales, tema contractual, Hidroituango y retrasos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello. Pero siento que es una empresa que va bien y que este año generó más de un billón de pesos en recursos para la ciudad. Con ellos estamos trabajando en el mejoramiento integral de más de 40.000 viviendas en servicios públicos.

¿Qué entidades no ganaron el año?

Hay que tener cuidado con el Inder y Empresas Varias (Emvarias), especialmente esta última porque creo no la ha ido bien. En Medellín hay muchas basuras y no veo movimiento en el proyecto de estación de transferencias. No veo dónde, cuándo ni cómo la van a hacer.



La EDU también dejó muchos huecos y muchos vacíos. Es momento de decirle que proceda a hacer las obras con calidad, con rapidez



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Para EL TIEMPO

davmerqeltiempo.com

@AlejoMercado10

MEDELLÍN