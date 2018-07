El cambio parcial del Parque de Laureles

Este 6 de agosto se entregarán a la comunidad las renovaciones que se adelantan en el Parque de Laureles. Las obras, que según la secretaria de infraestructura de Medellín, Paula Palacios, están en un 80% de avance y tienen una inversión de 130 millones aproximadamente, serán entregadas a la comunidad a mediados de agosto.

Desde abril de este año el parque ha tenido actividad por parte de funcionarios de la alcaldía y del Jardín Botánico que han intervenido unos 800 metros de los cerca de seis mil que mide el mismo.

En primera instancia se tenía previsto hacer una intervención específica en la que se entregaría a la comunidad la “primera zona de mascotas de toda la ciudad". Según Mauricio Giraldo, subgerente de ejecución de proyectos de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), encargada de ejecutar las obra. Al finalizar esta intervención el terreno presentó unos encharcamientos en el terreno, por lo que la comunidad no quedó satisfecha.

Cuando intervenimos la zona específica de mascotas algunos lugares se inundaron debido a que no tenían los sistemas de drenaje adecuados FACEBOOK

TWITTER

Según Giraldo, el parque necesitaba una intervención integral debido a que en general el sistema de desagüe y drenaje estaba en muy mal estado, debido a eso “se inició una nueva obra complementaria para mejorar el drenaje y el piso del parque”.

El parque, y en general la zona occidental de la ciudad, está ubicado sobre una área de humedales que hace que las características del suelo dificulten las obras.



Camilo Lora, joven universitario que desde hace 10 años vive en el sector explicó que al momento de entregar hace unos meses la zona de mascotas el lugar “era un lodazal en el que no se podía salir a jugar con las mascotas”. Ahora, a menos de un mes de la fecha de entrega las obras, juega con su perra en la zona de mascotas que no está terminada. En este caso el que use este espacio lo estará haciendo de manera irregular”.

El proyecto no se ha entregado a la comunidad, por eso pueden ingresar las personas, hasta por cuestiones de seguridad FACEBOOK

TWITTER

Otros líos del parque

En el parque sobresale la antigua Casa de la música, lugar que según la comunidad está en desuso desde hace algunos años. “Acá vienen de vez en cuando a sacar tambores, sillas y mesas que hay así adentro”, manifestó Julio González, habitante del sector que diariamente visita el parque. Además, el mismo González hizo hincapié en que en el parque hay un alto consumo de marihuana, cosa que no ve con malos ojos ya que quienes lo hacen no generan mayores problemas, más preocupación le generan las ratas que han encontrado en la abandonada Casa de la música un lugar ideal para su permanencia.



Desde hace algunos años la administración municipal ha planteado la posibilidad de ubicar allí un espacio comunitario enfocado a la promoción de la cultura, pero por el momento no se ha materializado ningún proyecto. “Eso es un depósito de la alcaldía”. Así definió Ángela Montoya, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Laureles Lorena.

La situación es incierta; ha estado entre que la van a tumbar y que la van a repotenciar, pero al fin eso está abandonado FACEBOOK

TWITTER

Desde el 2012 el lugar es utilizado para guardar sillas, mesas e instrumentos musicales. Foto: Foto: Guillermo Ossa - EL TIEMPO

Por el momento lo claro es que el parque necesita una modernización que ya empezó a gestarse, pero que queda a medias debido al estancamiento en el que se encuentra la Casa de la música, estructura que ocupa un espacio considerable en el parque que podría estar a disposición de la ciudadanía en vez de ser refugio de las ratas.





Bryan Andrés González Vélez

​Para EL TIEMPO

brygon@eltiempo.com

​@GonzalezVelezB