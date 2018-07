El banco de leche humana que ha beneficiado a más de 1.700 bebés

09 de julio 2018 , 08:00 a.m.

Sentadas en una sala, cinco mujeres conversan mientras usan distintos artefactos para extraer leche de sus pechos. Dos de ellas deben ser ayudadas por una máquina que succiona tal como lo haría un bebé, y una más cuenta con una lámpara cuyos rayos de luz estimulan la salida de la leche. Para las demás, el proceso es más sencillo y lo hacen con sus propias manos. Al final, todas dejarán en biberones la cantidad que puedan y estos se guardarán en un refrigerador.

Este sitio está habilitado en el banco de leche humana, ubicado en el Hospital General de Medellín (HGM) y que se constituye como el único de Antioquia. Las cinco mujeres guardan el líquido que sale de sus senos porque sus bebés no pueden consumirla aún.



Es el caso de Denis Fonnegra, de Guadalupe (Norte de Antioquia), y de Leidy Castrillón, del barrio Santa Cruz. La primera tuvo a su bebé de 29 semanas, por lo cual está en la Unidad de Cuidados Intensivos neonatal y no la puede amamantar, pues la pequeña aún no tiene la capacidad de succionar.



Sin embargo, ya le empezaron a dar la leche que su madre se extrae en la sala. La segunda tuvo un parto dificultoso y su niña tampoco puede succionar. Mientras se soluciona, es alimentada por una sonda, pero con la leche de su propia madre.

Estimular la lactancia materna es uno de los objetivos del banco. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Justamente estimular la lactancia materna es uno de los objetivos del banco, explicó Neyla Mazo, nutricionista del programa, para que cuando los recién nacidos sean dados de alta, sus madres se lleven la práctica de amamantarlos.



Sin embargo, el banco también cumple otra labor: recoger donaciones del líquido, de madres externas que tienen sobreproducción, es decir, que les alcanza para alimentar a sus propios hijos y les sobra. A ellas, mensajeros del banco les recogen en sus casas la leche. Esta es pasteurizada por personal experto y congelada para beneficiar a los recién nacidos que no pueden consumir la leche de sus madres.



Esto se da por varias razones, aseguró Nelly Castillejo, coordinadora del banco. Madres con VIH o que consumen sustancias sicoactivas y alcohol, por alergias a la proteína transmitida por la leche de vaca, por los efectos de medicamentos que consume la madre, entre otros. Asimismo, sucede que algunas mujeres son dadas de alta, pero no sus bebés, pero ellas no cuentan con los recursos económicos para ir al hospital a amamantar e, incluso, por problemas emocionales de las mujeres.

En los cuatro años que lleva funcionando el banco, ha tenido 500 donantes y ha distribuido aproximadamente 1.376 litros de leche materna (es decir, la que no se pasteuriza, como el caso de Denis y Leidy) y 1.579 litros de leche pasteurizada (es decir, la donada), para atender a 1.761 niños solo entre 2014 y 2017.



En este momento, hay unas 18 madres activas que donan y unos 60 bebés que se benefician en total.



Una de las ventajas del programa es que permite disminuir la enterocolitis en la Unidad neonatal del HGM, una enfermedad causada por el consumo de leche de vaca procesada. Esta pasó de 3,3 por ciento en 2013 a 1,8 en 2017, sin embargo, los niños receptores del banco tienen un nivel de 0 por ciento de esta enfermedad.

Los ciudadanos pueden unirse donando al HGM frascos de vidrio con tapas plásticas, como los que contienen el café. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

En este sentido, ambas expertas recordaron los beneficios de que un bebé sea alimentado con leche materna, de manera exclusiva los primeros 6 meses de vida y como complemento hasta los 2 años. Les ayuda a tener un mejor neurodesarrollo, les brinda más inmunoprotección y tolerancia digestiva, reduce el riesgo, a mediano y a largo plazo, de obesidad y sobrepeso infantiles, y enfermedades como la diabetes y la hipertensión, puntualizaron ambas expertas.



Los ciudadanos pueden unirse donando al HGM frascos de vidrio con tapas plásticas, como los que contienen el café.



