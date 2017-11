El arte será clave en la internacionalización de Medellín

Como la famosa avenida Brodway en Nueva York, que concentra una de las mayores ofertas culturales y de ocio del mundo; o como Buenos Aires, con sus espectáculos de tango en las calles, la capital antioqueña le apostará a una agenda permanente de programación cultural y para ello creó la iniciativa ‘Medellín, ciudad de artistas’.



El turismo de negocios y el recreativo están bien posicionados. El año pasado llegaron a Medellín 24 por ciento más de extranjeros, el doble del país y cinco veces más que el promedio mundial. Sin embargo, persiste la problemática del turismo sexual, una práctica que ha sido difícil de contrarrestar, según las autoridades.

Por ello, también se busca fortalecer el mercado del arte, como una alternativa para impulsar su potencial internacionalmente. Así, con ‘Medellín, ciudad de artistas’ se quiere motivar el turismo cultural, cuya oferta muchas veces no coincide con las necesidades de los usuarios. Los horarios de las funciones se cruzan y los visitantes no saben a dónde dirigirse o en dónde consultar.



En 50 años, es la primera vez que el arte local será protagonista del desarrollo de la ciudad y de sus avances de internacionalización.



Se busca que la oferta llegue a los extranjeros pero también a los residentes de Medellín, explicó Lina María Botero, secretaria de Cultura Ciudadana, quien añadió que incluso entre los propios medellinenses hay desconocimiento de la programación cultural.



“Creemos que hay un público potencial enorme en nuestra propia ciudad por cautivar. Tenemos toda una historia de transformación desde lo cultural. Hay muchos parques biblioteca, librerías y otros espacios para el arte que la gente no conoce”, indicó la funcionaria.



Para desarrollar el proyecto es importante una articulación entre varias instituciones. Por eso, la secretaría de Cultura cuenta con aliados como el Bureau, la subsecretaría de Turismo y otras siete entidades culturales, entre ellas, Ballet Folclórico de Antioquia, Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob y El Pequeño Teatro

La idea es que haya una agenda de lunes a domingo para que cualquier día de la semana sea posible encontrar programación organizada y permanente como en otras ciudades del mundo.



Se trabajará como lo hace el sector artístico, por temporadas, con una actividad por semana en cada establecimiento. Se arrancó con una prueba piloto este mes, mientras se hacen algunos ajustes de forma.



Por ejemplo, en El Pequeño Teatro, habrá programación con enfoque al turista todos los martes. Y en el Matacandelas será los días viernes. Esta podrá ser consultada en www.medellin.travel.

Oportunidad de crecimiento

En cuanto al acceso, las entidades venderán sus boletas como lo hacen normalmente, puesto que otro de los objetivos es generarles tráfico y opciones de sostenibilidad a las entidades y a los artistas.



Hay otra programación de carácter gratuito que organiza la alcaldía, en aras de garantizar el acceso a la cultura. Importantes museos como el de Antioquia, con la colección del maestro Fernando Botero y otros artistas nacionales e internacionales, o el museo del maestro Pedro Nel Gómez tienen entrada libre para estratos 1, 2 y 3.



Las entidades tendrán autonomía para contratar, bajo su propia discreción, a los artistas que consideren, pero la secretaría hace claridad en que deben ser artistas locales porque se pretende poner a circular el talento de casa.



Botero manifestó que “hay mucho que contar desde el arte y la cultura y es mucho lo que Medellín les debe a los artistas, y ellos a la ciudad”.



En ese orden de ideas, se trabaja para legitimar su labor. Desde la secretaría de Cultura se adelanta un proceso para profesionalizar a aquellos que llevan más de 15 años de trayectoria en el medio y que por diferentes motivos no pudieron obtener sus títulos formales.



La dependencia cultural cubrirá los gastos de profesionalización durante los dos años que durará el proceso formativo, en las áreas de música, danza, teatro y artes visuales, en la Universidad de Antioquia, la cual otorgará el título.



La vocación artística de Medellín tiene más de 100 años de trayectoria y fue epicentro de la industria discográfica en Colombia. En la ciudad surgieron y se formaron músicos y orquestas, y fue nombrada Ciudad Creativa ante la Unesco, entre otros hitos.



De tal modo, se espera que el arte de Medellín se consolide ante el mundo como uno de los valores agregados para visitarla y habitarla. Con la nueva agenda en teatro, música y danza, que complementan la agenda local existente, se generarán conexiones con la historia, el patrimonio y la cultura.





Nataly Barrientos Grisales

Para EL TIEMPO

Medellín