'El 2018 será el año de las obras en Medellín': Federico Gutiérrez

02 de enero 2018 , 09:06 a.m.

De frente. Así considera Federico Gutiérrez que ha sido su administración como alcalde de Medellín, la cual llegó al 50 por ciento este año.



No negó el incremento en la tasa de homicidios en comparación con el año anterior. Tampoco negó el lío con la captura de su secretario de Seguridad. Pero aseguró que pese a dichas adversidades, hubo resultados muy positivos en materia de seguridad.

Gutiérrez dialogó con EL TIEMPO sobre lo que dejó 2017 y lo que se viene para 2018.

¿Qué balance hace del año?

Fue un año interesante en el que han pasado cosas buenas y otras en las que aún quedan por mejorar. En seguridad hay que seguir con lo que se viene haciendo, una lucha frontal y ética en contra de toda expresión de ilegalidad. Haber capturado a los jefes máximos de las estructuras criminales en la mitad del gobierno es un resultado muy importante. Hay que insistir en que la solución es la desarticulación de las estructuras criminales.

Analistas coinciden en que las soluciones son muy policiales y se basan en equipos para capturar a jefes que son fácilmente reemplazados, ¿cree que es así?

La solución no es solo policiva o militar. Nuestra estrategia va de la mano con inversión social y educación, especialmente para los jóvenes. La decisión que tomamos tiene unos costos y los hemos asumido. No vamos a parar hasta que haya un quiebre real.

¿Es decir que la estrategia sigue? ¿No cambiará nada?

La estrategia sigue porque sí hay resultados. Estamos dando una lucha que hace años no se daba y eso trae consecuencias como el aumento de homicidios. Lo que se viene es un componente social. Ya cayó la quinta generación de la mal llamada ‘Oficina’, ¿cuántas más generaciones va a haber? No más. Estoy convencido de que las oportunidades en educación son la solución. En 2018 arranca la construcción del campus universitario en la comuna 13 que beneficiará a 8.000 jóvenes de la ciudad.

¿Entonces usted cree que sí hay un componente social en esa estrategia?

Vea, pasamos de 12.500 estudiantes que se beneficiaban del tiquete académico de transporte a 37.500 para este año. Yo jalo y tallo en temas de seguridad y hay que seguir con eso, pero se dan oportunidades. En la primera fase del programa ‘El colegio cuenta con vos’ logramos recuperar 1.919 niños que se salieron de estudiar, en la segunda fase van 468. Eso sí es un golpe duro para las estructuras criminales.

En cultura ciudadana hubo resultados importantes en los ‘clásicos’ de fútbol. Pero en otros como carril solo bus y urbanismo táctico la ciudad ha sido reacia, ¿qué hacer ahí?

Esto es entre todos. No es un tema solo del alcalde. Más de un 30 por ciento de los homicidios en la ciudad se da por temas de convivencia, es decir, entre el círculo cercano.



Lo del estadio comprobó que sí somos capaces de convivir porque llevamos más de siete clásicos con ambas hinchadas. Sí se puede, es cuestión de cambiar nuestros comportamientos. Pero fue una estrategia que combinó convivencia, cultura ciudadana y mano dura a quienes no querían dejar vivir en paz el fútbol y ya no pueden entrar al estadio.



Creo que es posible inculcar una mejor cultura ciudadana, lo logramos en el estadio y hasta en el tema de quemados, que cayó un 80 por ciento comparado con 2015. Este año invertimos más de 120.000 millones de pesos en cultura ciudadana.

En obras hay quejas de lentitud en la ejecución, ¿cree que es así?

Previo a la construcción, las obras tienen una etapa de diseño y estructuración. El 2018 será el año de las obras en la ciudad.



Son 445 obras de aquí a 2019 por 5,3 billones de pesos. Tenemos 39 kilómetros de ciclorrutas y antes de 2019 superaremos la meta de 80. Las obras del Centro tienen los recursos garantizados (410.000 millones de pesos) y estarán listas cuando acabe la Administración.



De igual forma, los 30 corredores verdes y el metrocable Picacho, que comenzará obras en febrero. También se vendrán en 2018 intervenciones en los cerros El Volador y Nutibara.

Hubo otras que le tocó heredar, como Parques del Río y reformas en la Biblioteca España ¿Afectó eso el presupuesto?

A Parques del Río hubo que hacerle un ajuste de 100.000 millones de pesos para dejar lista la etapa 1B. Sobre la Biblioteca España entregaremos un informe detallado en los próximos días porque hay aspectos técnicos y jurídicos que se deben resolver. No es solo el cambio de fachada, hay problemas delicados desde lo estructural.

En cuanto a calidad del aire, ¿se ensució ‘la tacita de plata’?

Eso es algo que se ha venido dando en los últimos años en Medellín. Tomó relevancia porque decidimos hacer pública esa información. Pero también hay una condición topográfica que se presenta en ciertos momentos del año, que es como si nos pusieran un techo sobre las montañas que hace que no salga el aire contaminado.



Hemos tomado acciones claras: pedir a Ecopetrol un mejor combustible para el valle de Aburrá, una solicitud a la que se sumó el procurador general Fernando Carrillo, porque entendió la gravedad de la situación. Seguimos esperando una respuesta clara. La ciudad lo necesita.



También decidimos enfocar las acciones en las fuentes móviles que generan el 80 por ciento de la contaminación. Hemos renovado el 35 por ciento de la flota de buses y busetas altamente contaminantes y la meta en 2019 es llegar al 70 por ciento. Y he dado instrucciones en movilidad eléctrica. El próximo año llegarán los primeros 500 taxis eléctricos a Medellín.

Además, queremos que los buses de Metroplús sean eléctricos y cualquiera que sea el sistema para el corredor vial de la 80 también debe ser eléctrico.

Pero se habló en su momento de acciones como pico y placa todo el día que no cayó bien en los empresarios ¿Hubo presión por parte de ellos?

Hay acciones que se deben tomar en el momento que se presenten algunas contingencias ambientales. Son acciones de reacción y control. Pero con los empresarios ha habido mesas de discusión abierta. No solo con ellos, sino con todos los actores de la ciudad.

Ahora me habló de la 80, ¿al fin habrá tren ligero o qué se hará?

Dejamos muy claro que los estudios indicaron que se necesitaba un tren ligero, cuyo costo era de 3 billones de pesos, de los cuales contábamos con 600.000 millones. Era vital el aporte del Gobierno Nacional.



No me bajo de que sea un sistema eléctrico. Hay estudios sobre varias alternativas que analizaremos y estaremos informando. Pero agotamos todas las alternativas, pedimos que se congelara la deuda del metro –que está adelantada– para obtener recursos y la respuesta del Gobierno Nacional fue “no”.



Igualmente con la propuesta de que aceptaran como recursos recurrentes los aportes de EPM a la ciudad (1 billón de pesos anuales) para incrementar la capacidad de endeudamiento.

¿Han pensado en usar flujos futuros de Hidroituango ?

Por ahora no. Somos cautelosos con ese tema. Actualmente Medellín recibe 4 billones de pesos por cuatrienio por aportes de EPM, con Hidroituango estos serán entre 6 y 7 billones de pesos. Pero será algo que le toque a la siguiente Administración.

David Alejandro Mercado Pérez

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com - @AlejoMercado10