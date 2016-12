El ingeniero que encontró espacio en la literatura

Entre los dedos se escurren historias como si fueran el agua. Estas historias se escapan de la imaginación, pasan por los dedos y llegan al computador, para después estar frente a los ojos del lector.

De ahí viene el nombre de la última publicación del escritor antioqueño Eduard Pereira. Entre los dedos es una antología de cuentos que ha realizado durante los últimos meses y decidió publicarlo, porque piensa que cuando escribe una historia tiene que llegar a alguien.

La literatura siempre ha estado presente en la vida de Eduard, sobre todo la literatura fantástica, porque antes de entrar a la escuela su madre le enseñó a leer, y desde entonces nunca paró.

Sin embargo, su carrera como escritor comenzó muchos años después, cuando se encontraba estudiando Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Antioquia. En la carrera debió tomar una materia relacionada con la escritura, y se preguntó ¿para qué estudiar español si iba a ser ingeniero? Pero pasó lo inimaginable, el ingeniero se enamoró de las letras gracias a investigaciones que hizo sobre poesía, y a algunos poemas que empezó a escribir.

Ahí empezó todo, escribir se volvió costumbre, pero escribía para él y para sus amigos. Eso hasta que alguien le comentó sobre un concurso de cuentos, y decidió presentarse, transformó un poema en una historia. Y no ha pasado de escribir cuentos, sin importar que su carrera, entre comillas, no esté relacionada con las letras, y estas, en el imaginario colectivo, sean enemigas de los números.

“Para mí eso es un equilibrio (las letras y los números), es la parte sensible, con la otra parte más racional, son las dos cosas que me hacen a mí ir con más armonía. Está mi trabajo, que me gusta, me apasiona y está eso otro que es otra parte mía, que me hace ser lo que soy y me construye como ser humano (…) son perfectamente compatibles”, comenta el ingeniero, o escritor, cualquiera de las dos cosas está bien.

En 2005 realizó su primera publicación, y hoy, 11 años después, publicó un nuevo libro. “Cuando escribo una historia siento que tiene que llegar a alguien, que tiene que salir y compartirse. Es como una necesidad de que las historias que yo cuento le lleguen a alguien y le toquen en alma. Para mí con eso ya tiene todo el sentido la escritura”, explica Pereira.

Entre los dedos es una publicación que reúne un total de 53 cuentos, muchos producto de la asistencia al Taller de Creación Literaria de la Universidad de Antioquia, espacio que le ha permitido formarse.

Pereira cuenta historias cotidianas, de fantasía y todo tipo de circunstancias. Pero eso sí, tiene claro que escribe cuentos, la poesía la deja para sí mismo, porque en los cuentos encuentra el poder de transportar al lector, de mantenerlo a siempre con el espíritu de niño. Está convencido de que los cuentos tienen el poder de hacer soñar al lector.

MATEO GARCÍA

Para EL TIEMPO