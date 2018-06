'Se nos derrumbó la vida': propietarios del edificio Bernavento

Tras el sonido de las alarmas, a las 10 a. m. en punto, fue derribado el edificio Bernavento, de Medellín, el cual tuvo que ser demolido debido a que presentaba fallas graves que lo tenían en riesgo de colapso inminente.

La angustia de los 48 propietarios se hizo polvo en cuestión de segundos. Bernavento, el edificio que desde 2010 presentó problemas estructurales, cayó al suelo en casi cuatro segundos.

El derribamiento controlado se hizo con 50 kilos de explosivo ubicado estratégicamente en nueve pisos por la empresa Atila demoliciones.

El edificio tenía 18 pisos y 48 apartamentos. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Allí estaba Manuela, propietaria del apartamento 203 de Bernavento, quien observó por última vez el lugar al que ya no podrá regresar desde su evacuación preventiva en 2016.

La primera alarma sonó a las 9:50, 10 minutos antes de activar los detonadores. Comenzaron los murmullos de vecinos y otros espectadores reunidos bajo el sol a 150 metros a la redonda, todos con la vista puesta en el edificio de 18 pisos.



De nuevo la sirena. La tensión aumentó. Los celulares se pusieron en modo cámara para capturar el momento. Silencio total.



Y pasó. Después de la última alarma, un fuerte, pero rápido estallido mandó al suelo la estructura, hacia la derecha.

Rogelio Gómez, vocero de Atila Demoliciones, la empresa encargada del procedimiento, dijo que este se cumplió como se esperaba. Dijo que se usaron 1.500 metros de cordón detonante y 80 detonadores no eléctricos. Añadió que en las edificaciones aledañas no se presentaron daños, según las revisiones preliminares.



Después de derribar el edificio, se hará la demolición de los niveles inferiores que quedaron en pie y se removerán los escombros.



Por su lado, Jaime Enrique Gómez, director encargado del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), agregó que personal de la entidad hará otra posterior evaluación del riesgo para levantar la evacuación en el sector. Vale recordar que esta mañana se evacuaron 11 unidades residenciales aledañas como medida de prevención.



El edificio desapareció ante sus ojos, pero los problemas no lo hicieron. Siguen allí generándole la misma zozobra que a los otros 47 propietarios.



"Esto (el derribamiento) nunca va a ser la mejor solución. Es que no la hay. Somos 48 personas que perdimos nuestra vivienda... Nuestros sueños", dijo con angustia.

La nube de polvo que se levantó tras el derribamiento duró unos 9 minutos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

"Fui una persona que viví muy feliz en ese apartamento, durante casi 10 años, cómo es de difícil conseguir las cosas para ver cómo se esfuman así", añadió Manuela chasqueando los dedos.



