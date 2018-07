Dos mecánicos de moto representarán al país en concurso en la India

La moto es uno de los principales medios de transporte que los colombianos utilizan para movilizarse. Paralelo a las estrategias que los fabricantes crean para seguir incrementando las ventas de estos vehículos, se ingenian concursos, competencias y hasta clubes de moteros para cautivar a más personas.

Es el caso de la ensambladora de motocicletas Auteco que realizó en días pasados el ‘Desafío Bajaj 2018’, en la ciudad. La competición reunió a destacados técnicos de varias regiones del país con el objetivo de seleccionar al mejor en su oficio para viajar a la India, en octubre próximo y enfrentarse a sus pares de 40 países en la versión mundial del ‘World Skill Contest’.



Este concurso internacional de mecánicos es organizado por Bajaj, una de las marcas líder en el mundo en la fabricación de motocicletas. Esta es ensamblada y distribuida por Auteco en Colombia.



El cucuteño radicado en Medellín, Javier Granada Berrío, del taller Zona motriz, de Envigado, obtuvo el derecho a representar el país en la India y buscar ser el mejor mecánico de Bajaj 2018.



Granada, 38 años de edad, es tecnólogo en mecánica automotriz y es propietario de un taller de servicio autorizado Auteco, desde hace 11 años en el municipio de Envigado.



El gusto por las motos le nació cuando era mensajero y se encargaba de hacerle las reparaciones que requiriera. Más tarde su abuela le sugirió estudiar.

Luego de esto empezó a trabajar arreglando carros y después pasó a las motos, para concentrarse en su idea de negocio. “Yo les digo a los mecánicos de la ciudad, si quieren ser un buen técnico, lo primero es el aseo, la presentación personal, el orden, la constancia y la disciplina, de esa madera se puede lograr todo lo que uno se propone”, dice.

Junto con Granada viajará al país asiático Cristian Estiven Pirateque, un ingeniero informático de 27 años nacido en Bogotá, pero radicado en Villavicencio, Meta, donde tiene su taller desde hace siete años. Pirateque ganó el primer puesto.



Talento, profesionalismo, conocimiento y destreza técnica en pruebas prácticas de diagnóstico, en motos que fueron preparadas para simular fallas reales, fueron algunas de las pruebas que tuvieron que realizar los más de 200 técnicos que se inscribieron en el concurso. De estos, fueron preseleccionados 40 y, posteriormente, quedaron 8 para que hicieran parte de las eliminatorias finales que se llevaron acabo en la Universidad Corporativa Auteco, en Itagüí. De estos 8 fueron seleccionados los dos que competirán en el exterior en representación del país.



Los mecánicos de la calle

La situación laboral de estos dos hombres, contrasta con la de otros mecánicos de la ciudad como Bernardo Antonio Ramírez.

Ramírez, de 51 años de edad, más conocido como ‘El Borracho’, lleva más de 25 años trabajando en las calles como mecánico.



Su arte, cuenta, lo aprendió trabajando de manera empírica en diferentes municipios de Antioquia. Con su trabajo, asegura, se gana entre 3 y 4 millones de pesos al mes.

Trabaja con una caja de herramientas atravesada en medio de la acera peatonal, en un tarro recortado guarda sus improvisados y viejos instrumentos impregnados, además, de aceite y grasa. Estos utensilios están almacenados con repuestos malos y oxidados “para ayudar al que llega sin plata”. Las herramientas aparecen esparcidas por el piso.



Ramírez trabaja sobre la vía pública en la calle 38 con la carrera 52, La Bayadera. Un lugar donde decenas de mecánicos se la rebuscan reparando motos descompuestas.

A pesar de que no saber nada de concursos de mecánicos, como Granada y Pirateque, también es clave en las reparaciones de las 828.000 motos que circulan a diario por el valle de Aburrá, según el RUN.



“Aprender la labor la da la práctica. Esto es solo malicia, yo no estudié y le he enseñado a muchas personas a trabajar. Sin embargo, es bueno estudiar y que los fabricantes nos den oportunidades”, agrega Ramírez.

El propósito del concurso es desarrollar el conocimiento y resaltar la labor de aquellos que como Javier, Bernardo y Cristian, día a día trabajan como mecánicos en el país.

La moto es el sistema de transporte preferido en Medellín y su área metroplitana. Por ella circulan 828.600 motos. Foto: Davíd Sánchez/Archivo/EL TIEMPO



Accidentalidad vial

El auge por las motos va asociado a la generación de empleos. Aunque no existe un censo actualizado de cuántas personas están dedicadas a reparar motos, sí llama la atención que, por ejemplo, en Interactuar ha crecido el número de quienes acuden a la corporación solicitando crédito para montar un taller para la reparación de motos.

También, este acrecentamiento del uso de la moto conlleva una preocupación de las autoridades viales y de salud por la alta accidentalidad.



El equipo de Educación Vial de la secretaría de Movilidad de Medellín realizó 1.534 actividades de prevención, en las que han participado 111.784 personas, entre el primero de enero y el 8 de julio de esta año.



Este trabajo, articulado al plan de la Alcaldía de Medellín por una una movilidad segura y sostenible, ha permitido que en lo que va corrido del año en la ciudad hubiera 1.257 incidentes de tránsito menos, que involucraron a motociclistas, con respecto al mismo periodo del año pasado. También, hubo 1.192 lesionados menos y 15 vidas salvadas.



Según el secretario de Movili dad, Humberto Iglesias, estos resultados positivos son el fruto de una serie de estrategias desarrolladas con las secretarías de Educación y Cultura entre las que destacó las obras de urbanismo táctico, ‘A la Rueda ruedo’, mediante la cual 200 maestros fueron capacitados en educación y cultura vial para que repliquen ese saber en las distintas instituciones de la ciudad, las ‘Foto cultas’ y las comparsas de la gratitud.

Esneyder Gutiérrez

Para EL TIEMPO