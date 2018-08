Este fin de semana fueron asesinados dos líderes sociales en Antioquia

Aunque el reporte del Departamento de Policía de Antioquia indica que Hernán Darío Chavarría Areiza, integrante de la Asociación de Comités Barequeros del Norte de Antioquia (Asocbare-NA), falleció al parecer por una caída, organizaciones sociales denuncian que se trató de un asesinato, el segundo ocurrido en el departamento contra un líder comunitario este fin de semana y el tercero contra integrantes de esta asociación en menos de dos meses.

De acuerdo con la asociación, el hecho se presentó el sábado 4 de agosto en la noche, en el municipio de La Unión, donde la víctima estaba visitando a unos familiares. El reporte médico recibido por la Policía explica que "el cuerpo no presentaba signos de violencia de arma blanca, arma de fuego u objeto contundente" y que su muerte fue producto de un golpe contra el pavimento por una caída.



Sin embargo, Yesid Zapata, coordinador del nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), explicó que recibió fotos y videos del cuerpo y que presentaba marcas que no se producen con una simple caída, por lo cual pidió que se adelanten las investigaciones pertinentes y no se descarte la posibilidad de un asesinato.

Frente a esta situación, Zapata reiteró la preocupación por las amenazas, agresiones y homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y es que a la muerte de Chavarría se suma la de Alfredo Alfonso Ruiz, ocurrido también el fin de semana en la vereda Agua Linda, de Tarazá (Bajo Cauca).



"A nosotros la información que nos llega es que varios hombres fueron hasta su casa y le propinaron varios disparos. Según algunas versiones, el homicidio podría estar relacionado con no pagar una vacuna a la cual están siendo expuestas las organizaciones campesinas que están dentro del programa de sustitución de cultivos", indicó Zapata, quien añadió que además de pertenecer al programa de sustitución de cultivos, Ruiz era integrante de la Junta de Acción Comunal de su vereda, pero que desde hace días había renunciado a su labor allí, tal vez por amenazas o por temor.

Zapata también denunció que las autoridades no hicieron el levantamiento del cuerpo, sino que la misma comunidad lo trasladó a La Caucana, también en Tarazá. Al respecto, la Policía reportó que este hecho no se presentó en Antioquia, sino en San José de Uré (Córdoba), pero que el cuerpo fue remitido a La Caucana posteriormente.



Para las organizaciones de derechos humanos es alarmante la situación que viven. Según la recopilación de hechos de la Cceeu, en Antioquia han ocurrido 21 homicidios a líderes sociales y comunitarios en el transcurso de 2018, siendo el Bajo Cauca la región con más reportes (nueve), seguida de el Norte (ocho).

Por ello, hicieron un llamado a las instituciones del Estado para que asuman un papel más activo en la protección de la vida de los defensores y líderes y les den garantías para ejercer su labor en los territorios.



