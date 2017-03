Dos exhibiciones con toques contemporáneos

En el Museo de Antioquia fue inaugurada de manera oficial ‘40 años arando en el fuego’, una exposición que reúne el trabajo de los artistas Luis Fernando Peláez y Clemencia Echerrerri.



Ellos son apenas dos de los innumerables miembros que han hecho parte del Taller de Artes de Medellín, un espacio para la producción de las artes plásticas, la música y el teatro.



Artistas como José Antonio Suárez, Jorge Iván Grisales, Florina Lemaitre, Héctor Álvarez, Kike Lalinde y Diana Gil son solo algunos de los que han pasado por ese espacio como trabajadores o estudiantes.



Este año, el Taller celebra cuatro décadas. A pesar del cambio de épocas y de los tantos personajes que han estado allí, su objetivo se ha mantenido.

Según Sergio Restrepo Jaramillo, director del Teatro Pablo Tobón Uribe, el Taller nació de la apremiante necesidad de implementar e impulsar unas prácticas artísticas contemporáneas diferentes a las existentes. También, para la realización del impostergable deseo de creación de poéticas propias.



Restrepo definió el trabajo de aquel espacio formativo de la misma forma en la denominaron la exposición alojada en el museo más importante de la ciudad.

“Como el nombre de la muestra lo indica, el trabajo del Taller ha sido arando en el fuego. Un recorrido histórico que no ha parado, unas puestas permanentes y una producción de arte desde el centro de la ciudad para todo el país”.

Arte, música y teatro son las tres áreas que componen el taller de artes.

Sin embargo, aquel espacio para la formación artística no ha sido el único persistente. Samuel Vásquez, su creador, dedicó gran parte de su vida a construirlo para la formación y el desarrollo laboral de personas interesadas por el arte.



“Samuel ha invertido su vida a este proyecto, la cual ha ido consumiéndose un poco para hacer ese surco. Un surco que es una brecha por la que nos invita a trasegar con unos conceptos éticos y estéticos relevantes, claros y estructurados para la realidad del quehacer cultural en nuestra ciudad”, indicó el director del Teatro Pablo Tobón.



Para conmemorar el cumplimiento de los ocho lustros diferentes eventos se llevan a cabo en el Museo de Antioquia y en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

Piezas escultóricas

“Esta búsqueda no ha cesado ni disminuido desde entonces, y ha permanecido como una constante primordial a lo largo de su obra, y se ha visualizado a través de vestigios, humedades, brumas, reflejos, recuerdos (...) En la obra de Peláez no llueve. La lluvia ya pasó. Y sabemos de ella por las huellas de humedad que ha dejado”.



Con esas palabras el creador del Taller de Artes de Medellín reseñó la colección de Luis Fernando Peláez, artista y arquitecto oriundo de Jericó, suroeste antioqueño.



En ‘Silentes’, como es llamaba la obra del jericoano, los asistentes se encontrarán con piezas que evocan transparencias, con pisos que de algunas manera se han hecho etéreos y con fotos en volumen.



Para Restrepo, la obra de Peláez es la oportunidad de mostrar al público el tratamiento de la resina como nadie lo hace en el país. “Luis Fernando se ha vuelto, en todo el sentido de la palabra, un poeta del volumen y de la imagen”, agregó.



El también arquitecto expone en el país y por fuera desde la década de los setenta. En 1987 fue galardonado en el Salón Nacional de los Artistas, en Medellín y, en la actualidad, es profesor de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional.

Imágenes populares

Por otra parte, ‘Juegos de herencias’ es la obra de la artista, Clemencia Echeverri. En esta ocasión, ella realizó una videoinstalación en la que refleja la realidad y la estética de las herencias que acompañan a los seres humanos.



Bajo ese concepto, pretende cuestionar al espectador frente a la conservación o no de sus orígenes.



El director del teatro agregó que la videoinstalación también es un juego con los visitantes, quienes están imaginando lo que sugiere el video. “Quien lo ve comete el acto de estar sugerido antes de que se desarrolle o no”.



Para la pieza audiovisual, Echeverri recopiló imágenes emblemáticas de las fiestas más populares de la ciudad. Allí, le da importancia al gallo, como un animal que cumple un papel violento, fuerte y fundamental en las celebraciones antioqueñas.

‘Silentes’ y ‘Juegos de herencias’ fueron inauguradas el pasado martes 7 de marzo en horas de la tarde.

Ambas exposiciones estarán disponibles para los visitantes hasta el 7 de mayo próximo.

Otras exposiciones

Arte religioso en UPB

En la Sala de Arte de la Biblioteca Central de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) está disponible ‘El Juicio’, una colección de Jacobo Blandón, artista.



Para la exposición, que hace parte de la celebración de Pascua, Blandón pintó arquetipos para representar la cotidianidad y los pensamientos de las personas. Además, utilizó herramientas como las impresiones digitales en 2D y 3D, el mapping, la ilustración y el modelado digital.



Por otra parte, el artista plasmó el juicio a partir de la escena histórica que revive la Pasión de Cristo y la dividió en dos partes: en la primera, que es la central, ubicó un tríptico del juicio de Jesucristo por Poncio Pilato y, en los laterales, el acto del beso de Judas.



Para Jacobo, quien es egresado de la U. de A., Jesucristo encarnó una misión y en su recorrido estaba destinado a ser llevado a la cruz para trascender y mostrar el camino. Después, debía pasar por una propagación de dolor y muerte para luego revivir.



La exposición estará disponible hasta el 22 de abril y solo se requiere presentar el documento de identidad para poder ingresar al campus universitario.

Tolerancia y paz desde una mirada oriental

Hasta mañana estará abierta al público la exposición internacional: ‘El arte de verdad, benevolencia y tolerancia’ en la Sala de Arte de la Universidad de Medellín.



En la exhibición, 18 artistas orientales abordaron las temáticas de la paz y el respeto por las diferencias desde una antigua disciplina de meditación china que tienen en común, la Falun Gong.



Los asistentes se encontrarán con una colección de técnicas y estilos de pintura de corte clásico como el óleo sobre lienzo, la acuarela y el pastel sobre papel.

Asimismo, con una serie de valores como la rectitud, la bondad, la justicia, la valentía y la tenacidad que denotan las piezas artísticas.



Esa es una de las razones por las cuales la Universidad de Medellín decidió albergar la exposición, así como la posibilidad de estar a la vanguardia con corrientes de pensamiento y expresiones en el mundo.



Según la institución universitaria, desde su constitución busca abrir espacios de oportunidades para una formación integral para toda la comunidad, apoyando iniciativas que ayuden al hombre a comprender los hechos y el sentido de la vida como ejes para el cimiento de la virtud y la elevación espiritual a través del arte.



La exposición china, liderada por Kunlun Zhang, llegó a la capital antioqueña después de haber sido presentada en más de 40 países y 200 ciudades del mundo desde el año 2004. Países como Estados Unidos y Bélgica han alojado anteriormente las obras de los artistas, quienes plasmaron en sus obras hechos reales que ocurrieron en China desde principios de este siglo.

Farolitos de loto’ es una obra de Xiaoping Chen. Foto: Archivo particular.

Los 18 artistas se refieren a su arte como ‘neo renacimiento’.

‘At the borders’, una muestra en la galería Lokkus

A partir de su experiencia personal y de las reflexiones que le han suscitado la complejidad del movimiento migratorio como un suceso de afectación mundial, Mauricio Esquivel, artista salvadoreño, desarrolló el proyecto ‘At the borders’, que está alojado desde el pasado 18 de marzo en la galería Lokkus Arte Contemporáneo, en El Poblado.



Esquivel afirmó que está interesado en trasladar esas experiencias sin el drama que contienen los hechos como tal. “Considero que el arte me posibilita configurar documentos visuales que enuncian realidades ante las que somos indiferentes”.



Para el proyecto, el artista salvadoreño recopiló algunas de las propuestas realizadas durante los últimos años. Además, hizo de curador, pues invitó a tres artistas internacionales con los que mantiene un diálogo sobre la violencia, la migración y el comercio informal. El estadounidense Michel Conti, Nataliya Petkova de Bulgaria y Nuttaphol Ma de Tailandia fueron los convocados.

Mantas, monedas, madera y cemento son algunas de las piezas y materiales que se encontrarán en la obra de Esquivel. Foto: Archivo particular.

Según el artista y también curador, los tres han vivido en condición de migrantes por diversas razones. Conti es un fotógrafo y artista de medios mixtos y video. Él está radicado en Alaska aunque su ciudad de nacimiento es San Francisco.



Nataliya Petkova, por su parte, es una artista que trabaja con la electrónica, el arte sonoro, sistemas de códigos e imágenes recicladas. Petkova nació en Bulgaria pero en la actualidad reside en Canadá, donde se formó en artes, ha expuesto sus creaciones y recibido premios.



Por último, Nuttaphol Ma, quien construye historias sobre los sueños de salir y los sueños de retornar a las raíces, es originario de Tailandia. Sin embargo, su lugar de residencia está ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.



A partir de esas situaciones de migración los artistas tienen presencia en el proyecto expositivo. Ellos han traducido sus experiencias particulares y las establecen en una posición crítica frente a las personas que se movilizan en busca de otra forma de vida.



‘At the borders’ cuenta con tres obras de Mauricio Esquivel: Banderas, Desde el cielo y El día después.



Asimismo, en Lokkus se le ha dado un espacio a los artistas invitados. Conti expuso El camino real, la artista búlgara presentó Protocol of insecurity y, Nuttaphol Ma con Bells from an empty flagpole narra el viaje de un hombre por El Salvador.

Este proyecto recopilatorio estará disponible hasta el próximo 28 de abril.



Hanier Anturi Ramírez

hanant@eltiempo.com

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN