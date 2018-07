Dos ciudadelas universitarias todavía siguen en el papel

06 de julio 2018 , 06:45 a.m.

Las ciudadelas universitarias son un viejo anhelo de la ciudad que aún no se consolida en su totalidad. Si bien, la primera de ellas ya fue terminada, las otras dos que se proyectaron aún no despegan.



Estas son un megaproyecto de la ciudad que comenzó con la administración anterior y que es liderado por Sapiencia (Agencia de Educación Superior de Medellín). Su objetivo es, en principio, articular las tres instituciones de educación superior (IES) con que cuenta el municipio de Medellín. Con la construcción de las tres ciudadelas que se proyectaron, la oferta para estudiantes de bajos recursos crecería de manera considerable

Sin embargo, la materialización de la idea ha sido lenta. Luego de varios retrasos, logró terminarse la primera de ellas, la Pedro Nel Gómez, ubicada en Robledo. Las obras fueron concluidas el 30 de octubre de 2017 y consistieron en unir, por medio de un corredor, las tres instituciones de educación superior del municipio: el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), el Colegio Mayor de Antioquia y la Institución Universitaria Pascual Bravo.



Allí también se renovaron 5.550 metros cuadrados de espacio público y se ampliaron 2.300 metros cuadrados de zonas verdes. En un recorrido por el sector, se evidenció que algunos ciudadanos han hecho mal uso del espacio y han rayado las paredes con grafitis.

Esta era la ciudadela más sencilla de las tres planeadas, pues constaba, principalmente, en integrar los espacios educativos ya existentes.



La siguiente en construirse será la ciudadela de Occidente, que se hará donde por 115 años estuvo la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en la comuna 13 (San Javier). Esta también ha tenido un retraso considerable, pues si bien la administración anterior dejó los diseños listos, estos fueron modificados y apenas el pasado 19 de junio se hizo la publicación de la invitación abierta para la construcción de la obra, en la que se invitó a las empresas interesadas en ejecutar el proyecto.

La mejor propuesta se escogerá luego de revisar que cada compañía cumpla con todos los requisitos exigidos por la alcaldía. Cualquier empresa interesada puede consultar estas exigencias en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).



El predio, contiguo al parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave, ya comenzó a ser adecuado para empezar con la construcción de las 18 aulas convencionales, las 16 aulas multipropósito, la biblioteca, el centro de cómputo, las áreas de estudio y de divulgación, el auditorio, el gimnasio, la enfermería, la cafetería, las zonas deportivas y verdes, una ciclorruta interna, salas administrativas y parqueaderos para carros, motos y bicicletas.



Xiomara Giraldo Alzate, secretaria general de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad que está a cargo del proyecto de las ciudadelas, explicó que el contratista que ejecutará la obra será seleccionado en agosto próximo.



La secretaria reconoció que los retrasos se debieron a que los diseños fueron sometidos a diseños y análisis que permitieran ampliar la cobertura y oferta educativa. Es decir, que pudieran recibir más estudiantes.



Esta ciudadela, según cifras de la EDU, tendrá 40.000 metros cuadrados y ofrecerá 10.000 nuevos cupos. El presupuesto a invertir en la obra es de 126.000 millones de pesos.

“Los rediseños se hicieron para aumentar la altura de los edificios de tres a cinco pisos, pasando así de 18.824 a 23.000 metros cuadrados. Con eso pretendimos aumentar la capacidad para poder ofrecer más cupos. Con los diseños originales solo teníamos un cupo para 4.052 estudiantes”, explicó Giraldo.



La funcionaria manifestó que las obras estarían listas para finales de 2019 y solo entraría en operación el primer semestre de 2020.



Para la concejala María Paulina Aguinaga, crítica de cómo se ha desarrollado el proceso de las ciudadelas, las demoras se deben en gran parte a ineficiencia en los rediseños.



“La EDU está colpasada, todas las secretarías y los centros descentralizados hacen convenios interadministrativos para que ellos sean quienes hagan los proyectos, pero la EDU no tiene capacidad para ejecutarlos a tiempo”, se quejó la concejala.

Así será la ciudadela de Occidente, según diseños de la EDU Foto: Cortesía Edú

Ante estas críticas, la EDU responde que las modificaciones de los diseños eran necesarias para poder ofrecer más cupos educativos a la ciudad.



La ciudadela Norte, la última que piensa construirse, tampoco ha estado libre de polémicas. Esta será construida en el sector de la Feria de Ganado. La inversión será de 90.000 millones de pesos, aproximadamente, y ofrecería 10.000 nuevos cupos.

En abril del año pasado, como lo informó este diario, algunos concejales dijeron que se les había notificado que esta ciudadela no sería construida. Al consultar con la EDU esta información, la secretaria general contestó que esta se encuentra en ajustes de los diseños y trámites de aprobaciones.



