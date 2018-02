Docentes de Antioquia protestan por la mala atención en salud

01 de febrero 2018 , 11:26 a.m.

Una nueva jornada de protestas pacíficas del magisterio se vive este jueves en Antioquia. Docentes de todos los municipios se concentrarán al frente de las alcaldías para exigir soluciones de fondo a las dificultades que tienen para acceder a los servicios de salud. En el caso de Medellín y el valle de Aburrá, los profesores se reunirán en las afueras de las instalaciones del Centro Administrativo La Alpujarra.

El punto principal de las manifestaciones, que no incluyen marchas, es el servicio de salud que reciben los maestros del departamento. De acuerdo con Luis Fernando Ospina, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), están teniendo múltiples problemas con la EPS Red Vital, que afilia a los docentes, quienes antes estaban en la Fundación Médico Preventiva.



El líder sindical aseguró que muchos profesores no tienen la atención que requieren y que aún hay hospitales con los cuales la EPS no ha firmado contratos, los cuales se debían firmar antes del pasado 23 de enero. Según datos de Adida, faltan por firmar contratos en Dabeiba y Zaragoza.



“Estamos en una difícil situación de salud. En este momento hay represados 12.500 procedimientos, entre citas con especialistas, cirugías, hospitalizaciones, ayudas diagnósticas y medicamentos”, explicó Ospina.

Entre tanto, por medio de un comunicado, Red Vital informó que está prestando los servicios a sus casi 113.000 usuarios.



“Atendemos en promedio a 125 usuarios diarios en hospitalización, un promedio diario de 90 consultas de urgencias en la IPS Universitaria, y atenciones de consulta externa en nuestras sedes, y en la red de municipios contratada en los departamentos de Antioquia y Chocó”, expresó Juan Luis Vargas, coordinador departamental de Red Vital, quien añadió que no existen profesores en riesgo y que no se han registrado muertes por causa de negligencia o falta de atención en salud.



Sin embargo, el directivo reconoció que en Zaragoza (Bajo Cauca) sí se han presentado dificultades en el hospital porque este tiene problemas de gobernabilidad, no obstante, se están atendiendo las urgencias.



Por otro lado, Adida sostiene que hay quejas sobre hacinamiento en los locales que prestan el servicio de farmacia. “Se atiende el servicio médico u odontológico en unas sedes y se entregan los medicamentos en otra, como lo es el caso de algunos municipios del valle de Aburrá que los envían a reclamar medicamentos a Medellín”, indicaron en un comunicado.

Un pago pendiente desde 2001

Otro de los puntos que los profesores piden que se resuelva es el pago de la deuda que se tiene desde el año 2001, por dineros que fueron descontados a los maestros por el paro que tuvo lugar en esa fecha.



Según indicó Ospina, Antioquia es el único departamento en el que no se han hecho dichos pagos, pese a que fue una “promesa electoral del gobernador Luis Pérez, durante su campaña”, aseguró el líder.



En diciembre pasado, el secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo, afirmó que las deudas de ese cese de actividades se van a pagar, siempre y cuando el gobernador tenga la tranquilidad jurídica de que lo puede hacer.



El funcionario también detalló que al cierre del año pasado en el departamento no había ninguna deuda salarial con los maestros.



Finalmente, el sindicato espera que tras las manifestaciones de hoy se logre un nuevo diálogo con las autoridades competentes para encontrar soluciones a las peticiones que tienen. De lo contrario, instaurarán quejas ante los organismos de control y seguirán llevando a las calles su descontento, por medio de marchas, plantones y concentraciones.



MEDELLÍN