EPM dice que división por Hidroituango podría ser perjudicial

“Es muy importante que todos los actores trabajemos de la forma más coordinada posible para atender esta situación, porque de lo contrario esto podría agravar las circunstancias. Si no desde el punto de vista técnico, sí desde el punto de vista social”.



Con estas palabras, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, respondió el martes a los duros cuestionamientos que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le sigue formulando a la empresa porque, según el mandatario, no ha dicho la verdad sobre la crisis del proyecto Hidroituango, que tiene en riesgo de inundación por una creciente del río Cauca a cuatro departamentos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien estuvo con Londoño en rueda de prensa, agregó que en esta situación existen dos formas de enfrentar la dificultad: “La difícil es avanzar en eliminar el riesgo, poniendo la cara, y, la otra, la fácil, lavarse las manos”.



El gerente de EPM advirtió que la crisis del proyecto Hidroituango debe ser solucionada de manera coordinada, pues esta puede durar meses, y una división entre las instituciones sería perjudicial para solucionar los retos sociales, más que los técnicos, que ha traído la emergencia.



“Necesitamos la asistencia de todas las instituciones para salir de esta contingencia. Nos hemos venido acompañando de otros organismos a nivel mundial que nos puedan dar luces para afrontar el problema desde el punto de vista técnico”, expresó el gerente.



Además, Londoño hizo énfasis en que según el informe entregado por los ingenieros del gobierno estadounidense, la crisis del proyecto se ha tratado de manera correcta, avalando todos los procedimientos. Es decir, inundar casa de máquinas para evacuar el caudal del río y proceder con el lleno prioritario de la presa eran dos acciones que había que realizar.

El funcionario negó las versiones según las cuales el informe de los ingenieros extranjeros, que fue presentado el sábado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dice que EPM habría utilizado material inadecuado para el llenado de la presa. “En ningún momento se dice que los materiales sean inapropiados. Lo que ellos dicen (los ingenieros estadounidenses) es que hay riesgos con el lleno prioritario, y recomiendan que lleguemos a la cota 418 metros sobre el nivel de mar”, explicó.



También aclaró que aunque el informe asegura que es posible que un gran derrumbe ocasione una ola que supere la presa y cause una avalancha, esto es poco probable porque los movimientos en las partes altas de los derrumbes anteriores no son de altas proporciones.



Agregó que desde el principio de la emergencia en Hidroituango, la empresa siempre ha dicho la verdad y no ha minimizado la crisis.

Las filtraciones

Ante la preocupación que suscitó el hallazgo de filtraciones en la presa, Londoño explicó que estas son de dos tipos: las naturales que tiene la presa, que ocurrirían estando en operaciones normales, y las que se están presentando por el lleno prioritario o de emergencia que hubo que realizar para alcanzar la altura de 410 metros sobre el nivel de mar.



Para contrarrestar esta contingencia, llevaron material fino impermeabilizante para aplicarlo a la presa. Luego realizaron unas 30 perforaciones de 25 metros de profundidad sobre la cota 385 y echaron bentonita con la capacidad de expandirse y taponar.



Londoño agregó que la empresa labora sin descanso para recuperar el control del proyecto con acciones que incluyen: el lleno prioritario de la presa, subiendo hasta la cota 415, prevista para el próximo fin de semana; tapar el túnel de desviación derecho y el sistema auxiliar de desvío.



El reto para los ingenieros será desembalsar el proyecto mediante la construcción de un nuevo túnel, que podrá tardar un año en definirse. Y para levantar las alertas a las comunidades será necesario lograr que fluya controladamente el agua, asegurar la estabilidad de la presa y controlar el túnel derecho.



Los gobernadores de Bolívar, Dumek Turbay; Sucre, Édgar Martínez, y Córdoba, Sandra Devia, quienes están en el área de influencia del río Cauca, se reunirán este miércoles con los directivos de EPM para analizar la situación.

Niegan ocultar documentos del proyecto

Ante las denuncias de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) sobre el presunto encubrimiento de información relacionada con el proyecto Hidroituango por parte de EPM, la empresa respondió que lo que se hizo fue bajar de su página web un documento que no afecta el material que se ha puesto a disposición del conocimiento público.



El documento de la Flip dice recoger las inquietudes de la ciudadanía.



La respuesta de EPM menciona que en ningún momento se eliminó ni retiró información necesaria, “lo que se hizo fue bajar de la página web la escritura pública mediante la cual la Sociedad EPM Ituango da mandato a EPM para ejecutar el proyecto, el plan de contingencia que acompaña la licencia ambiental y un cronograma de desarrollo del proyecto”.



Asimismo, la empresa encargada de la obra manifestó que los documentos se encuentran vigentes para quien los requiera por medio de una solicitud de información.



MEDELLÍN​