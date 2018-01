Chigorodó, Turbo, Carepa y Apartadó, bloqueados por disturbios

Las poblaciones de Chigorodó, Turbo, Carepa y Apartadó, en la región del Urabá, continúan bloqueadas debido al paro que comenzó el miércoles por el cobro de dos nuevos peajes en la vía que las conecta.



El comandante de la Policía del Urabá, coronel Luis Soler, detalló este viernes que las manifestaciones dejan además varias propiedades y establecimientos comerciales afectados y vías principales cerradas, así como diez personas capturadas.

De igual manera, una de las casetas de peaje fue quemada esta tarde por los manifestantes además de una patrulla de Policía.



Lo que comenzó como un paro pacífico convocado por el Comité de Iniciativa Ciudadana, conformado por habitantes de la región, se convirtió en hechos de violencia que afectan a los cuatro municipios que integran el Eje Bananero del Urabá, en el departamento de Antioquia.

"Está crítica la situación, el bloqueo está muy fuerte, están quemando llantas, tirando piedras", Foto: Cortesía: El Colombiano

"Cuando la gente vio que el Gobierno no atendió el llamado con el paro pacífico" se presentaron las vías de hecho, dijo a Jaime Urrea, vocero del comité, quien agregó que al ver esto su organización hizo un llamado para que se levantara el cese de actividades.



El representante afirmó además que desde el comité rechazan cualquier actividad violenta y lamentó que las manifestaciones sean aprovechadas por "otros actores del pasado histórico violento de la región que las ven como combustible".



En ese sentido, Urrea invitó al Gobierno nacional a hacer presencia en la región, dialogar para superar "la lamentable situación" y evaluar la reubicación de los peajes, que afectan "la movilidad y el desarrollo de las comunidades vulnerables alrededor".



Asimismo denunció que a través de una demanda "están buscando todas las formas de poner" a los integrantes del comité "presos". Sobre ese tema, el coronel Soler afirmó que formuló denuncias contra líderes del Comité Ciudadano y otras personas que, a su juicio, "son los responsables directos de lo que está sucediendo y tienen que responder por esos hechos".



El alcalde del municipio de Apartadó, Eliecer Arteaga, aseguró que en su localidad están "bloqueados, sitiados, no hay vías hacia Carepa, no hay salida hacia Turbo por la quema de llantas que se está haciendo en toda la vía".

La protesta además tiene paralizado "el comercio, las iglesias y los bancos están cerrados", alertó la presidenta del movimiento izquierdista Unión Patriótica en Apartadó, Esneda López, quien añadió que cortarán el servicio domiciliario de gas y las personas se están abasteciendo de alimentos ante una futura escasez.



