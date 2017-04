Siguen las versiones encontradas sobre fallas en la Biblioteca España

El estudio de vulnerabilidad sísmica de las tres cajas que componen el Parque Biblioteca España, el cual dará a conocer el estado real de la estructura y que se esperaba para marzo, sería entregado esta misma semana, confirmó ayer la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín.



Según había dicho en febrero pasado Juan Martín Salazar, subsecretario de Planeación de dicha dependencia, este informe definitivo permitirá definir un nuevo cronograma de la obras de reparación y repotenciación de la estructura, además de saber cuándo será reabierto el parque biblioteca.



El actual contrato de intervención y repotenciación de la estructura y fachada se suspendió el 26 de noviembre de 2016, con solo 19 por ciento de ejecución.

Entre tanto, se mantiene la controversia sobre las razones de los daños de la obra. Libre de toda responsabilidad. Así se declaró el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, al referirse ayer, por primera vez, a las fallas que hoy tienen al Parque Biblioteca España fuera de servicio.



El exmandatario respondió a los cuestionamientos que por meses se le han hecho sobre los daños constructivos en la negra fachada de esta obra que fue símbolo de la transformación de la comuna 1 (Popular), que ganó reconocimiento internacional y que fue construida e inaugurada cuando Fajardo era alcalde de Medellín.



El político aseguró que de acuerdo con los estudios realizados para determinar las causas de las fallas, los responsables son la constructora de la obra, Arquitectura y Concreto, así como la empresa A.C.I, encargada del proceso de interventoría.



“El informe que yo acabo de presentar, 10 años después, recoge todos los estudios que se han hecho, que demuestran las fallas en la construcción y la interventoría”, sostuvo.

Desde abril de 2013, se advirtieron fallas en la fachada que no garantizaban su impermeabilidad. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Asimismo, Fajardo aseveró que las fallas no se debieron a presiones políticas para inaugurar la obra antes de tiempo. Aunque reconoció que sí pidió celeridad en la construcción, no se hizo por fuera de los términos contractuales: la biblioteca se empezó a construir en mayo del 2006 y debía entregarse en enero del 2007.



Con ello, buscaba explicar que la visita de los reyes de España, que asistieron a la inauguración, no fue motivo de afanes. “En todas las obras hicimos seguimiento estricto para que no se dilataran las construcciones”, agregó.

El lugar se convirtió en un referente de transformación social en Medellín, que llevó grandes beneficios a la comuna 1 (Popular) y obtuvo reconocimiento internacional. Foto: Guillermo Ossa/EL TIEMPO

Sobre este punto, Federico Restrepo, entonces director de Planeación, indicó que exigieron un afán dentro de las especificaciones de los contratos. “Los contratistas exigieron una ampliación del contrato (hasta abril del 2007), que se concedió, pero se debía ser muy sigilosos con el cumplimiento de los planes”.



Por su lado, Fajardo afirmó que está complacido de que la Administración Municipal actual haya demandado a quienes estuvieron involucrados en la obra.



Esta demanda, que fue anunciada por la Alcaldía en marzo de este año, se interpuso contra Mazzanti & Arquitectos S.A.S (diseñador del proyecto), Ingeniería Estructural S.A.S. (revisor de los diseños estructurales del proyecto), Arquitectura y Concreto S.A.S. (constructor) y A.C.I. Proyectos S.A.S. (interventor de la construcción).

El proceso de los daños



Fajardo manifestó que los primeros indicios que se vieron de las fallas fueron caídas esporádicas de algunas de las piedras de la fachada, en el 2007, las cuales eran reemplazadas de inmediato. Así, hasta el 2013, cuando se desprendió una cantidad considerable de piedras de la fachada, lo que obligó a prestar mayor atención al tema.



Luego, vino el cierre que ha afectado a la comunidad, que ha reiterado en varias ocasiones que, si bien, algunos servicios se siguen prestando de manera descentralizada, perdieron un espacio de encuentro social y cultural, especialmente para habitantes de Santo Domingo Savio, donde está ubicada, pero también de toda la comuna 1.



Fajardo puntualizó que espera que la biblioteca se abra de nuevo para los habitantes del sector y toda la ciudad: “Es una lástima que la obra esté deteriorada, por lo que significa para la comuna 1 y espero que no en mucho tiempo se vuelva a disfrutar”.

Otras versiones sobre las fallas

El pasado 29 de marzo, el arquitecto Giancarlo Mazzanti, encargado de los diseños de la obra, dijo que la constructora no se apegó por completo a los planos, lo que generó las fallas.



Asimismo, indicó que durante el proceso de la obra tuvo voz pero no voto a la hora de decidir dichos cambios.



El arquitecto añadió que los diseños tenían todas las especificaciones necesarias: “Si yo voy a construir, estoy en la obligación de revisar los planos y avalarlos, sino, no puede empezar el contrato. Si no existieran planos suficientes, no se hubiera podido hacer, esto estuvo avalado”, dijo.

Por su lado, una semana después, Jorge Bacci, ingeniero de la firma Arquitectura y Concreto, constructora de la obra, desmintió la versión del diseñador y aseguró que él sí tuvo incidencia en los cambios, pues se le consultaban muchos aspectos, en su rol como “diseñador estructural, arquitecto, hidrosanitario y bioclimático”.



También afirmó que sí hubo presiones: “Yo no voy a mencionar nombres propios, porque creo que era una administración. Sí hubo presión. La EDU era la más presionada, nosotros estábamos presionados, el diseñador y la interventoría también, porque era un proyecto que había que tener medio listo cuando viniera el rey”, anotó.



MEDELLÍN