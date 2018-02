Se normaliza el servicio de metro tras caos por fallas en el sistema

Desde las 6:20 a. m. de este miércoles, están en funcionamiento todas las estaciones de la línea A del metro de Medellín, luego de que toda la noche una cuadrilla de 30 personas trabajara para solucionar la falla técnica que se presentó el martes hacia las 3 p. m. y ocasionó una grave situación de movilidad en la ciudad.

El gerente de la empresa Metro, Tomás Elejalde, confirmó que alrededor de 200.000 usuarios se vieron afectados por las dificultades técnicas desde las 3 p. m. hasta las primeras horas de la mañana de este miércoles, debido a mayores tiempos de viaje, transbordos adicionales y pago de doble pasajes. Por ello, pidió disculpas a la ciudadanía.



El tramo que presentó fallas está ubicado entre las estaciones Poblado y Aguacatala, lo que generó restricciones en el servicio de algunas estaciones de la línea A. Según Elejalde, la falla consistió en la caída del cable de alimentación de energía que permite el movimiento de los trenes.

Atención viajeros, ya estamos prestando servicio de nuevo en todas las estaciones de la línea A, Niquía - La Estrella, La Estrella - Niquía. Muchas gracias a todos los viajeros por su comprensión. — #MiMetroMeMueve (@metrodemedellin) 14 de febrero de 2018

Sin embargo, debido a que se concentraron en la reparación del daño, aún no han logrado establecer las causas del mismo. Elejalde sostuvo que se han descartado algunas posibles razones, como errores u omisiones en el mantenimiento en días, meses y años anteriores o inconvenientes en las obras de ampliación de la estación Poblado.



Para dar una respuesta a la ciudadanía, están revisando las causas externas, para determinar la causa exacta de la falla.



Por su lado, Humberto Iglesias, secretario de Movilidad de Medellín, indicó que debido a la contingencia, hasta altas horas de la noche hubo alto flujo vehicular. También dijo que en la mañana de este miércoles hubo congestiones, especialmente en el sur del valle de Aburrá.



"En lo que resta del año siempre tenemos que garantizar que el metro preste muy buen servicio, esto es un tema que no puede ser reiterativo ni generar alertas constantes", añadió el funcionario.



Vale recordar que en la mañana de este miércoles no se levantó la medida de pico y placa, como sí se hizo el martes en la tarde.



Iglesias explicó que la suspensión del pico y placa no se mantuvo este miércoles, porque antes del horario de funcionamiento ya estaban operando todas las estaciones de la línea A.

Asimismo, Área Metropolitana retiró la autorización que les dio el martes a otras rutas de transporte para que llegaran a sitios normalmente prohibidos. Asimismo, otros municipios como Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta y La Estrella se sumaron también levantando la medida del pico y placa el martes, pero la restablecieron cuando se superó la situación.



Esta contingencia se presentó luego de que el martes en la mañana ocurrieran otras dos fallas que no causaron mayores traumas, debido a que se solucionaron con prontitud.



