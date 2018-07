Albergues temporales en Valdivia han disminuido en 80 por ciento

A poco más de dos meses de haberse presentado la emergencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango, el municipio de Valdivia (Norte) intenta volver a la normalidad tras acoger a más de 2.000 evacuados de Puerto Valdivia.



Tras la instalación del mega albergue Sevilla –un espacio de 3.800 metros cuadrados con capacidad para hospedar 500 familias (cerca de 2.000 personas), ha hecho que los ocho albergues temporales dispuestos para atender la emergencia, ya no sean necesarios.

Así, las instituciones educativas del municipio podrán tener en su interior a los cerca de 3.000 alumnos para comenzar el segundo semestre escolar.



Otto Nietzen, delegado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) en Valdivia, opinó que el hecho de que un importante número de evacuados se acogiera al subsidio económico entregado por EPM para que se autoalberguen, ayudó a la descongestión del municipio y el desmonte de los albergues temporales.



“Se han disminuido en 80 por ciento los albergues temporales. Esta semana se terminarán entregar todos los subsidios para las más de 800 familias que se acogieron a esta opción. Con esto, se debe dar una normalidad en el calendario escolar que comienza en los próximos días”, expresó el funcionario.

Agregó, que pese a que estas familias aceptaron el subsidio, se ha visto que gradualmente se les ha visto bajar Puerto Valdivia a verificar el estado de sus viviendas y enseres, pero que luego han retornado a sus autoalbergues.



Nietzen aclaró que pese a esto, se sigue haciendo un monitoreo diario en la zona a través del Sistema Nacional del Riesgo de Desastres, notificando a las familias los riesgos a los que todavía están expuestos.



Se espera que la próxima semana se tenga la totalidad de los pagos del subsidio de EPM, que va desde 1’100.000 en adelante, para familias de mínimo cinco integrantes. En ese tiempo, los otros albergues estarían totalmente desmontados.

Así, el mega albergue Sevilla quedará como el único espacio en el que se atenderán a los evacuados que no se acogieron al subsidio, o no cumplan los requisitos para el mismo. Este lugar, ubicado en la vereda Sevilla, “cuenta con espacios acondicionados para mayor comodidad de las personas, con carpas individuales por familia, baños, duchas, zona de comida, espacios de recreación y refugios para mascotas”.



De otro lado, la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, indicó que los evacuados ubicados en el sector El 12, no han sido notificados por EPM para regresar a sus hogares, donde hay 300 personas a la espera de regresar a sus hogares.



