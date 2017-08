¿Sabe qué representan las flores de una silleta?

Durante el Desfile de Silleteros, un grupo generoso de campesinos del corregimiento de Santa Elena desciende de la montaña con laboriosos y pesados arreglos florales compuestos de, al menos, 25 variedades.



De manera simbólica, sus formas y colores, transmiten mensajes a quienes se las obsequian. Para Rosa Monsalve, una mujer que se dedica a ellas desde hace 36 años en la Placita de Flórez, los anturios se relacionan con la sexualidad y el romanticismo, mientras que la rosa transmite un amor más delicado y elegante. Es la más vendida.

Alejandra Montoya, la denominada ‘bruja blanca’ de Santa Elena y ganadora del Capital Semilla de la Alcaldía, busca soluciones naturales a los males de las personas utilizándolas como medicina alternativa.



Montoya, quien dejó de creer en la medicina tradicional luego de un fallido tratamiento para la artritis, explica que ella se prepara sus medicinas: “A mí no se me volvió a inflamar la rodilla. Cuando siento que me va a comenzar, me hago una preparación de mis planticas”, dice. En La Yerbatería, las personas encuentran pócimas, menjurjes y yerbas con poderes curativos naturales.



De las silletas que serán exhibidas en el Desfile del próximo lunes seleccionamos las 10 flores más representativas y usadas por los campesinos en su elaboración.

Rosa roja Foto: Agencia 123 RF

“Mi amor por ti es muy ardiente”. En el lenguaje de las flores, la rosa roja es el símbolo del amor pasional, del deseo carnal. Las rosas rojas y blancas, “vivamos juntos” o “la pureza de un amor apasionado, pero platónico”. Y un ramo de 12 rosas rojas significa: “quiero casarme contigo”.

Con variados significados, por sus diversos colores, las rosas transmiten desde amor, pureza, amistad, belleza, alegría u otro sentimiento universal. Utilizando sus pétalos y sus frutos, las rosas sirven como laxantes suaves, astringentes para la piel, perfumes y en la preparación de panes, jaleas, sopas, jarabes e infusiones. Contienen un alto nivel de vitamina C, ayudando así con la gripa.

Orquídea Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

“Eres el objeto de mis deseos”. En el lenguaje de las flores, la orquídea simboliza la seducción, la sensualidad, fecundidad y perfección.



En la China antigua, las orquídeas estaban asociadas a las fiestas de primavera y se utilizaban para expulsar las influencias perniciosas. Son símbolo de pureza espiritual. De algunas clases de orquídeas, se extraen gotas homeopáticas para personas que tienen problemas de depresión y tristeza.

Girasol Foto: Agencia 123RF

“Eres preciosa”, “te admiro”. Estas frases se asocian al regalar girasoles. El amarillo significa “eres mi sol, solo tengo ojos para ti, y como el girasol, yo me giraré siempre hacia ti”. Posee propiedades diuréticas, expectorantes, cicatrizantes, digestivas y desinfectantes.

Tulipán Foto: Agencia 123RF

“Te prometo un amor sincero”. El tulipán simboliza una declaración de amor sincera. El multicolor significa: “sueño con un amor loco y extravagante”, el blanco es “mi amor por ti es extremo”, el amarillo, “estoy locamente enamorado”. Se usan como decoración en los hogares.

Centaurea Foto: Agencia 123RF

Simboliza el amor y el anhelo por el conocimiento. Entre sus usos está el de servir como desinflamatorio abdominal y se puede consumir como infusión de té.

Hortensia Foto: Agencia 123RF

Esta flor representa la feminidad y la elegancia de las mujeres mayores y las abuelas. Según la medicina alternativa, entre sus beneficios está el de mejorar el sistema inmunológico, servir como antiinflamatorio y actuar como tratamiento para la malaria.

Gladiolo Foto: Agencia 123RF

“Me has llegado al corazón”. Cuando se habla de flores, el gladiolo en el centro de un ramo indica, según la cantidad, la hora a la que tendrá lugar una cita romántica.

El multicolor es un amor fuerte con un toque de locura, el amarillo es una invitación amorosa, el naranja es un lazo fuerte y sensual. El rojo expresa la parte erótica y la pasión del amor y el rosa representa el éxito y las citas.



Esta flor es utilizada, según Monsalve, para decorar los lados de las silletas y significa fuerza de carácter, victoria y sentido de la equidad.

Denota fidelidad y al regalarse simboliza el amor genuino y desmedido. Posee propiedades diuréticas y curativas para el asma, la tos y las náuseas.

Crisantemo Foto: Agencia 123RF

“Ningún amor será comparable al nuestro”, el crisantemo simboliza la eternidad. El rosa representa un amor frágil, el blanco significa el fin del amor, y el amarillo, un amor rechazado. Según los japoneses, es la “materialización del Sol”, pues se cree que esta flor tiene propiedades que favorecen la longevidad. Representa la sobriedad y la serenidad ceremonial.

Hibiscus Foto: Agencia 123RF

De acuerdo con los expertos, esta flor es considerada símbolo del bienestar y la abundancia. Asimismo, sirve para curar los herpes de labios, disminuir la presión alta y tiene beneficios para la piel y el pelo.

Margarita Foto: Archivo particular

“Eres la más hermosa, te quiero”. En el lenguaje de las flores, la margarita simboliza la inocencia y la pureza.



Según Rosa Monsalve, experta en floristería, las de color blanco suelen ser utilizadas para seducir a la persona amada. Las margaritas rosas se obsequian a un amor tímido o inocente. Las azules significan “te soy fiel” y las blancas y rosadas, “solo tengo ojos para ti”.



Esta flor, que puede encontrarse en diferentes colores, es económica y es muy utilizada por los silleteros para rellenar sus arreglos florales.

También sirve de ornamento en los hogares, debido a su resistencia, así como para regalar y cultivar en los jardines. Además, desde la medicina alternativa sirve como diurético, para tratar la gripa, de expectorante y para aumentar el apetito.



