Tres personas fueron arrastradas por creciente súbita en Itagüí

Según informó Elkin González, comandante del cuerpo de bomberos de Itagüí, el hecho ocurrió hacia las 3 de la tarde, cuando un fuerte aguacero caía sobre Medellín y los municipios cercanos, dejando afectaciones en distintas zonas.



"Había cinco personas debajo del puente que comunica el sector de Santa María al barrio Simón Bolívar, donde hace tránsito la quebrada La María (Itagüí). Los arrastró el agua y alcanzamos a rescatar dos personas. A las otras tres no fue posible, se los llevó una creciente súbita de la quebrada", dijo González.

El Comandante agregó: "Hicimos ocho puntos de verificación, hasta donde desemboca la quebrada La María en el río Medellín y no fue posible encontrarlos".



Las autoridades ya solicitaron apoyo de los cuerpos de bomberos Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, municipios del norte del valle de Aburrá (dirección en la que fluye el río) para que también hagan puntos de verificación y chequeo en el recorrido del río Medellín.



Según González, en la quebrada La María desembocan otras dos quebradas, una que viene del municipio de La Estrella y otra del corregimiento San Antonio de Prado, en el sur del valle de Aburrá. "Entonces viene con un gran flujo de agua, el cual fue bastante fuerte", dijo.



Las cinco personas son hombres y no tienen vínculo familiar.



"Indagamos en la zona y estas personas no vivían ahí en el sector, eran personas que estaban ahí debajo del puente, no se sabe haciendo qué, y no eran grupo familiar. No sabemos por qué se encontraban en esa zona, si es que lo frecuentan mucho o si en el momento que se estaban escampando", agregó.

Inundaciones en Medellín

Debido a las lluvias, uno de los sitios más afectados fue el deprimido de la glorieta de Bulerías, sobre la avenida 33, que se inundó y tuvo que ser cerrado.



Según explicó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, esta inundación se debió a la insuficiencia de drenaje. Sin embargo, Empresas Públicas de Medellín logró normalizar la situación en este punto.



Las autoridades también verificaron árboles caídos en las comunas de Laureles y Belén, donde también hubo inundaciones en la vía pública.



Por otro lado, Jaime Enrique Gómez, subdirector del Dagrd Medellín, informó que producto de los fuertes vientos y lluvias en la tarde de hoy ingresaron más de 300 llamados de emergencia a través de la línea 123. La mayor de incidentes fueron por inundaciones en vía pública.



"Hay 20 árboles colapsados que causan afectación en cuatro vehículos", dijo Gómez.



La quebrada La Hueso, en el barrio La Floresta, se desbordó, al igual que la quebrada La Picacha, en los barrios Belén y Conquistadores.



"A raíz del desbordamiento de la quebrada La Picacha, se presenta inundación de sótanos en Belén, Laureles y Conquistadores", dijo Gómez.



"Adicional a esto, se presentan cuatro destechos de vivienda, uno de estos causó lesiones leves a una persona", informó el subdirector del Dagrd.



A la altura del barrio 8 de marzo, hubo un deslizamiento de tierra y caída de un árbol, lo que generó movilidad reducida en la vía que comunica a Medellín con el corregimiento de Santa Elena.



Las comunas más afectadas por las lluvias fuero la 16 (Belén) y el corregimiento de Santa Elena. Las autoridades sigue verificando las zonas donde se presentaron las mayores afectaciones, concluyó Gómez.



ELTIEMPO.COM y REDACCIÓN MEDELLÍN