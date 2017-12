Desalojo de Plazarte dejó al barrio Prado con un centro cultural menos

Desde las 7:00 de la mañana comenzó el desalojo de la que fue, durante nueve años consecutivos, la casa de todos los artistas, músicos y nuevos creadores de Medellín y Colombia, Centro Plazarte, ubicado en el barrio Prado zona céntrica de la ciudad. Con gases lacrimógenos, bombas de aturdimiento y balines de pintura fueron expulsados más de 80 personas, entre ciudadanos y artistas que, con su presencia, buscaban defender el lugar.



"Tengo moretones en piernas, brazos y labios. Yo voy a Plazarte como ciudadano y estudiante de artes que hace uso de un espacio en el que he aprendido, crecido y conocido buenas personas", comentó Víctor Hugo Romero, quien se encontraba en la casa al momento del ingreso del Esmad.

María Clara Fonnegra, representante legal de la corporación cultural, detalló que el predio pertenecía a una señora, que también era artista y quien hizo una sociedad con la corporación y con varios colectivos de la ciudad. "Pusimos unos aportes y ella puso la casa. Después de que nosotros la habíamos restaurado, pues el lugar llevaba siete años de abandono, (...) la señora por mala fe hizo la venta de la casa (después de que ya la había aportado a la corporación) a la Fundación Obra de Jesús Pobre", declaró.



Ante ello el secretario de Seguridad, Andrés Felipe Tobón, durante una rueda de prensa comentó que el hecho se realizó con la finalidad de restituir el bien a quienes dicen ser los dueños del predio. "Mediante un proceso judicial (los dueños) adelantaron la restitución para recuperar su propiedad", argumentó Tobón.



Sin embargo, según expuso Fonnegra, en el 2016 el colectivo complementó cinco años de posesión con justo título y, en el presente año, inició un proceso de pertenencia, hecho que los motivó a interponer una tutela el pasado 20 de noviembre como medida de amparo para la defensa de sus derechos fundamentales, lo que, a su vez, hacía improcedente el desalojo.



"La tutela no se ha resuelto y no nos quisieron dar las garantías. Tenemos proceso de pertenencia que está en curso y estamos inscritos como poseedores. Ese proceso está lento. No se ha manifestado. Tiramos solicitud de nulidad ante el juzgado y no han dicho nada. Tenemos acción popular con 9.000 firmas que la respaldan y no quisieron escuchar tampoco a la ciudadanía", aseveró Fonnegra.

En las calles del barrio Prado hicieron presencia jóvenes y vecinos del sector quienes ayudaron a los artistas a retirar sus pertenencias avaluadas en más de 490 millones de pesos.



La casa donde funcionó Plazarte se convertiría, con la llegada de la Fundación Obra de Jesús Pobre, en un albergue para habitantes de calle, hecho que iría en detrimento de la conservación patrimonial de Medellín, según se expone en un comunicado presentado por el colectivo artístico.



MEDELLÍN