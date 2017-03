Desalojarán un centro de rescate animal en Caldas, Antioquia

Los Ángeles, un hogar animal ubicado en la vereda La Miel de Caldas, sur del valle de Aburrá, alberga actualmente a unos 130 perros que serían desalojados mañana miércoles en cumplimiento de una orden de la Inspección Policial del municipio.



Según comentó Ángela Reyes, directora del hogar, en total albergaban a 246 perros, 12 gatos, una yegua y una cabra que han podido reubicar en hogares de paso en los últimos días.

Sin embargo, expresó que no sabe qué pasará con los animales si para el miércoles no han podido ser reubicados en su totalidad, y agregó que esto es una persecución de parte del municipio que, dice, no tiene un espacio adecuado de bienestar animal.



Al respecto, el alcalde de Caldas, Carlos Durán, dijo que el desalojo se da por varias quejas que vecinos del sector han interpuesto por el ruido y los malos olores; y que el proceso se inició en el 2015, un año antes de que él llegara a la Administración Municipal.



“No hay forma de que el municipio se dedique a perseguir a una persona, esto es un proceso que lleva varios años y hay quejas de la comunidad”, comentó el secretario de Desarrollo del Municipio, Sebastián Marín.

El centro de rescate y adopción Los Ángeles está ubicado en esta finca de la vereda La Miel desde hace más de cinco años. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

En total son 11 las quejas registradas en la Inspección Policial por ruido, malos olores y muerte de algunas gallinas por parte de perros del refugio.



Ante las quejas de habitantes de La Miel, la Secretaría de Planeación entregó un informe técnico el 29 de abril del 2016 en el que determinó que el espacio del hogar no tiene un permiso de uso de suelos adecuado, por lo que, según el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado en el 2010, no debe funcionar allí.



Es por esto que en septiembre del 2016 hubo una reunión en el Concejo de Medellín para tratar de conciliar el asunto.



En esa reunión se llegó al acuerdo de que Reyes se iría por voluntad propia en un periodo de cinco meses que, según ella, comenzaban a contar en noviembre. No obstante, el inspector de Policía de Caldas, Julio Cesar Correa, afirmó que el plazo se cumplía en febrero.



Igualmente, señaló que en esa reunión el municipio de Caldas le ofreció a Reyes administrar el nuevo centro de bienestar animal que construyen para que atendiera a sus perros y a los del municipio, pero dice que ella no aceptó. Esta versión fue negada por la directora de Los Ángeles, quien dice que nunca le dieron esa opción.



La Alcaldía de Caldas expresó que los animales que aún estén allí el día del desalojo no serán ‘eutanasiados’. Sin embargo, a Reyes le preocupa su destino, pues tampoco pueden ser recibidos en el hogar animal de Caldas que ya está al tope de su capacidad, con 70 perros.



“Aquí hay 6.400 metros para 250 animales, en comparación con los 20 metros que hay en la perrera del municipio”, dijo Reyes.





MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

MEDELLÍN