Derrumbe en vía Medellín-Santa Fe de Antioquia retrasó plan retorno

El retorno de parte de los viajeros de Antioquia se vio opacado el lunes por un deslizamiento ocurrido en la noche del 31 de diciembre en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia, que comunica la capital antioqueña con el occidente y el Urabá del departamento.

El derrumbe, que taponó la vía con unos 5.000 metros cúbicos de tierra, se presentó exactamente en el sector La Aldea, km 36 + 700, a poca distancia de la salida del túnel de Occidente, un lugar estratégico para movilizarse y que cuenta con alta afluencia vehicular en temporadas como la de fin de año. De hecho, se tenía previsto que casi 10.000 vehículos transitaran por el lugar en el plan retorno.



Desde las 6 a. m. del lunes, alrededor de 60 personas de Bomberos, Policía, el concesionario de la vía (Devimar) y los departamentos de gestión del riesgo de Medellín y Antioquia trabajaron sin descanso para remover en su totalidad la tierra y las rocas, y establecer con exactitud si en el lugar quedaron personas atrapadas.



La complejidad de las labores requería que la maquinaria se utilizara con lentitud, con el fin de evitar que cayera más material sobre la vía, por lo cual, esta no se pudo habilitar el lunes, lo que obligó a los viajeros a tomar vías alternas, y así tardaron mucho más en llegar a sus lugares de destino.



De acuerdo con Camilo Zapata, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), se habilitaron dos rutas alternas. Una de ellas fue la vía antigua Santa Fe de Antioquia, pero también se presentaron dificultades debido a que su infraestructura no es la mejor y pronto se colapsó la movilidad. La vía Santa Fe de Antioquia-Bolombolo-Amagá-Medellín fue la más recomendada por las autoridades.



Desde que se conoció el incidente, se hicieron sobrevuelos en helicóptero para determinar si hubo víctimas; sin embargo, en la tarde del lunes, las autoridades no habían confirmado ni negado el hecho.



Entre tanto, Gilberto Quintero, secretario de Infraestructura de Antioquia, explicó que la proyección es habilitar el paso este martes en la mañana.



El funcionario también destacó que esta vía hace parte de las autopistas para la prosperidad, específicamente de la autopista al mar 1, que tiene una longitud de 176 kilómetros y contempla el mejoramiento de la calzada existente y la construcción de la segunda calzada en el tramo Medellín (Conexión Vial Aburrá-Cauca)-Santa Fe de Antioquia; la construcción del segundo tubo del túnel de Occidente; la rehabilitación de la vía entre Santa Fe de Antioquia y el corregimiento de Peñalisa (municipio de Salgar) y la operación y el mantenimiento de la vía entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas.



HEIDI TAMAYO ORTIZ

EL TIEMPO @HeidiTamayo