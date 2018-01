Autoridades atienden derrumbe en vía Medellín-Santa Fe de Antioquia

A las 6 a. m. de este primero de enero empezaron las labores de remoción de tierra, tras el derrumbe que ocurrió casi a la medianoche, en la vía Medellín - Santa Fe de Antioquia, en el sector La Aldea Km. 36+700, a pocos metros del túnel de Occidente.

Aproximadamente 60 personas de Bomberos, Policía, la Concesionaria Desarrollo Vial al Mar S.A.S. (Devimar) y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) las que trabajan sin descanso para habilitar de nuevo el paso en el lugar, bloqueado por unos 5.000 metros cúbicos de tierra.



De acuerdo con Camilo Zapata, director del Dagrd, hasta el momento no se reportan víctimas, pero continúa la búsqueda para descartar personas atrapadas y se siguen evaluando las causas del derrumbe.



Según el coronel Juan Carlos Restrepo, subcomandante (e) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, tras conocerse el hecho, en la noche se hicieron sobrevuelos en helicóptero para determinar si había personas atrapadas, aunque no se observó ninguna, aún no es posible asegurar que no haya víctimas.

Compleja situación en la vía Medellín - Santafe de Antioquia. Desde temprano trabajando para restablecer el paso. Vía alterna Santafe - Bolombolo - Amagá - Medellín. Gracias por compartir. pic.twitter.com/BRmT52p5CV — Dirección Tránsito (@TransitoPolicia) 1 de enero de 2018

Asimismo, las autoridades recomiendan que los viajeros empiecen el retorno desde más temprano, debido a que habrá trancones y dificultades en la movilidad.



La ruta alterna habilitada es la vía antigua Santa Fe de Antioquia, mientras que la ruta alterna para tractocamiones es la vía Santa Fe de Antioquia - Bolombolo - Amagá.

