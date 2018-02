Denuncian que presunta negligencia en salud causó muerte de 2 docentes

Sindicatos de docentes y directivos de Antioquia denunciaron presunta negligencia en la atención en salud de una profesora, en Sopetrán (Occidente antioqueño), y de una coordinadora, en Medellín, lo que les habría causado la muerte a ambas.

De acuerdo con Jorge Echeverri, presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes de Antioquia (Usdidea), el pasado 9 de febrero falleció Luz Nasly García, quien se desempeñaba como coordinadora de la Institución Educativa Santo Ángel de Medellín. Según el líder sindical, ella buscó atención en la IPS pero no la recibió, por lo cual se agravó.



El otro caso ocurrió en el municipio de Sopetrán, donde una profesora, explicó Echeverry, no recibió atención porque supuestamente no estaba afiliada y fue trasladada a Santa Fe de Antioquia, donde tampoco la atendieron. Fue remitida a Medellín, pero antes de recibir atención, falleció.



Sobre estos casos, Red Vital, la entidad que afilia a los docentes, que antes estaban en la Fundación Médico Preventiva, informó que se abrieron investigaciones para determinar qué sucedió.

Estamos en una difícil situación de salud. En este momento hay represados 12.500 procedimientos, entre citas con especialistas, cirugías, hospitalizaciones, ayudas diagnósticas y medicamentos FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con Ana Catalina González, coordinadora regional de auditoría y calidad medica de la entidad, de ambos hechos se enteraron por redes sociales. El 9 de febrero, al finalizar la tarde, recibieron un correo electrónico de Fiduprevisora en el que se pedía hacer trazabilidad. Luego de buscar en bases de datos y sistemas de la entidad no encontraron registro de que la mujer haya ingresado a urgencias o haya solicitado atención en la red de atención de la entidad.



Comprobaron, que la coordinadora no había ingresado por atención desde el 23 de noviembre de 2017, cuando empezó la prestación de Red Vital, hasta la fecha. En este momento, aún se desconoce el motivo, el lugar y los hechos del fallecimiento, reiteró González.



Respecto a la docente de Sopetrán, también se enteraron por redes sociales y el domingo 11 de febrero recibieron la solicitud de Fiduprevisora de hacer las investigaciones, las cuales aún están en curso y aún no hay conclusiones

Queja reiterada

Desde hace varias semanas, el magisterio en Antioquia ha denunciado dificultades para el acceso a la salud con Red Vital. De acuerdo con información de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), los profesores no tienen la atención que requieren y aún hay hospitales con los cuales se han firmado contratos, una tarea que se tenía que hacer antes del pasado 23 de enero.



“Estamos en una difícil situación de salud. En este momento hay represados 12.500 procedimientos, entre citas con especialistas, cirugías, hospitalizaciones, ayudas diagnósticas y medicamentos”, explicó Luis Fernando Ospina, presidente de Adida



Entre tanto, González afirmó que a la fecha el 100 por ciento de contratos están firmados y que hay atención para los 111.743 usuarios adscritos a Red Vital en la región 8, que abarca los 99.334 de Antioquia y los 12.409 de Chocó.



La funcionaria también dijo que la entidad Médico Preventiva les dejó un reporte de 3.905 procedimientos represados, correspondientes a 1.397 cirugías ambulatorias, 1.048 apoyos de diagnóstico y 1.460 consultas con especialistas. Sin embargo, Red Vital hizo una evaluación y encontró otros 9.385 procedimientos represados, que suman un total de 13.290.



MEDELLÍN