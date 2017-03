¿Presionaron al Alcalde de Medellín para levantar medidas ambientales?

A pesar de que hubo ‘humo blanco’ entre los 10 alcaldes del valle de Aburrá para levantar la medida del pico y placa ambiental por la mejora en los niveles en la calidad del aire, dicho consenso no se dio en los ciudadanos, quienes protestaron la decisión.



Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva del Área Metropolitana, ha sido el más criticado, especialmente en redes sociales que se ha vuelto el escenario de participación ciudadana.



Con la etiqueta #FicoYPlata, tuiteros y ciudadanos se quejaron de una presunta presión empresarial que hubo detrás de la decisión del levantamiento de las medidas ambientales.

Y es que, precisamente, la decisión se tomó después de que Fenalco Antioquia anunciara que en los tres primeros días del pico y placa ambiental, el comercio tuvo pérdidas de más de 20.000 millones de pesos.



Hecho que coincidió, además, con el paro anunciado por el gremio volquetero de Medellín que adujo pérdidas económicas de más del 50 por ciento y en modo de protesta tendrían dispuestos 1.600 vehículos en paro.

Ciudadanos enviaron fotos el antes y el después en Medellín con el levantamiento de la medida ambiental

Sin embargo, diferentes gremios empresariales negaron la postura e indicaron que también han sido víctimas de la desinformación que circula en redes sociales.



Así lo afirmó Juan Camilo Quintero, director de la ANDI en Antioquia. Para el directivo gremial no se ha sabido diferenciar la situación por el poco conocimiento técnico de los casos.



“No siempre que vemos una chimenea estamos contaminando, una parte importante de estas son vapor de agua que no es contaminante y no tiene material particulado. Además, no siempre que se ve una chimenea se está incumpliendo la norma ambiental”, argumentó Quintero.

Sabemos que hay empresas que incumplen y sobre ellas deben caer las sanciones, pero no se debe generalizar FACEBOOK

TWITTER

El Área Metropolitana tiene estipulado unos topes de emisión que no son considerados perjudiciales para la salud y, según Quintero, la mayoría de la empresas de Medellín ha venido cumpliendo gran parte de ellas.



“Sabemos que hay algunas que incumplen y sobre ellas deben caer las sanciones, pero no se debe generalizar porque muchas empresas son las que les dan empleo a los antioqueños. Esa es la invitación desde la ANDI”, dijo Quintero.



Sin embargo, reconoció que hubo una conversación con el alcalde Gutiérrez en la que el gremio puso en evidencia mitos y desacuerdos con las acciones tomadas.

Gremio empresarial dice que no todas las chimeneas contaminan, pues muchas son de vapor de agua. Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

“Medidas de este tipo (pico y placa ambiental) no segmentan a quienes sí trabajan legal y a los que no. Y nos ponen todos en el mismo paquete restrictivo”, contó el vocero de la ANDI.



Opinión con la que concordó José Fernando Villegas, presidente del Comité Intergremial de Antioquia, quien aclaró que no se trató de presión sobre el Alcalde.



“La emergencia ambiental nos obligó a estudiar a todos. Le hicimos seguimiento, y con argumentos llamamos la atención para mostrar lo injusta que era la medida (...) Hicimos seguimiento permanente a la condición ambiental, vimos que las medidas eran exageradas”, explicó Villegas.



Por ejemplo, en el protocolo definido para hacer frente a los episodios críticos según los Indicadores de Calidad del Aire (ICA) las medidas se deben adoptar de acuerdo con el día y no por la semana, como se había decidido el pasado sábado.

Proponen otras soluciones

Sin embargo, aclaró que eso no quiere decir que en caso de otra emergencia ambiental el comercio no adopte las medidas correspondientes.



“Sabemos que de no cambiar la situación, en octubre podemos enfrentar otra crisis similar. Por eso desde ya los gremios estamos trabajando en soluciones de fondo que ayuden a que sean las fuentes contaminantes las que se restrinjan”, agregó Villegas.



Una de las propuestas es un pico y placa ambiental, pero no con dígitos sino mediante la antigüedad del vehículo, lo cual se controla con la revisión técnico-macánica.

Se ponen hologramas según el nivel de contaminación del vehículo y esos se restringen, premiando así al que invierta en las tecnologías nuevas y limpias FACEBOOK

TWITTER

“Se ponen hologramas según el nivel de contaminación del vehículo y esos se restringen, premiando así al que invierta en las tecnologías nuevas y limpias”, propuso el directivo.



De otro lado, Quintero reconoció lo costoso que puede salir la renovación de un camión –200 millones de pesos– pero propuso sustituir el motor por uno de última generación con norma Euro 4 o Euro 5, cuyas emisiones son mínimas y costarían una cuarta parte.



En lo que coinciden con el Alcalde y con el Área Metropolitana es en ser parte del pacto ambiental puesto que para lograr un verdadero cambio, “las medidas deben ser voluntarias y no impuestas. Y todos los actores debemos asumirlas”.

Inconformidad ciudadana por revés en pico y placa ambiental

Algunos ciudadanos están inconformes con la reversa a las medidas para mejorar la calidad del aire del Valle de Aburrá. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Colectivos ciudadanos por la protección del medio ambiente comunicaron su desazón con el levantamiento del ‘pico y placa ambiental’ el pasado lunes, después de tres días de medidas para mejorar la calidad de aire que surtieron efecto y todas las estaciones de medición de calidad del aire estuvieron en amarillo, moderado.

Esto es un error de la administración porque la ciudad sigue contaminándose FACEBOOK

TWITTER

“Tuvimos un día muy bonito y se notó el cambio después de una semana de alerta roja y de peligros para la salud de las personas; y luego ver la forma como se dio esta decisión es bastante desilusionante, ya que los alcaldes habían llegado a un acuerdo para alargar las medidas y bajar un poco más la contaminación y de un momento a otro dieron este cambio sin algún anuncio específico ni una justificación clara ”, comentó Daniel Suárez, activista y miembro del movimiento ‘Ciudadanos por el Aire’.



En igual sentido se pronunció Hugo Echeverry, vocero del colectivo Defensores de Parques Urbanos.



“Esto es un error de la administración porque la ciudad sigue contaminándose, vuelven a rodar 450.000 vehículos más que van a generar contaminación ambiental y van llegar a un estado de alerta en muy pocos días. Lo que debieron hacer es esperar hasta el viernes, como habían dicho, para ver cómo seguía la situación”, dijo Echeverry.



Este activista agregó que el aumento de los controles de emisiones, anunciado por las autoridades ambientales y de movilidad, sigue sin ser suficiente para enfrentar la grave situación de la mala calidad del aire del Valle de Aburrá.

Por su parte, junto con el levantamiento del pico y placa de seis dígitos, el alcalde de Medellín expresó que en un mes presentarán medidas más a largo plazo para mejorar el aire y que se firmará un pacto por la sostenibilidad ambiental.



Igualmente, Gutiérrez anunció que se destinarán 15.000 millones de pesos para la siembre de árboles.



Echeverry ve esto con bueno ojos, aunque sugiere que con este dinero se compren lotes para hacer parques arbolados dentro de la ciudad “porque las construcciones se están haciendo en Medellín pero están sembrando los árboles en el Alto de San Miguel, que muy bueno pero no es donde se necesitan para purificar el aire de la ciudad”.



Sobre la prontitud del levantamiento de la medida de pico y placa ambiental, Suárez comentó que los intereses fueron diferentes a la salud de los ciudadanos.



“Se evidenció notoriamente, el lunes los volqueteros anunciaron que entraban en paro y anunciaron pérdidas económicas; y estas manifestaciones de todas estas corporaciones, Fenalco y las diferentes industrias, ejercieron tanta presión que se evidenció realmente en la decisión que tomó el Alcalde, y es un poco incoherente que por encima de la vida estén los aspectos económicos”, comentó, y agregó que lo inquietan las cifras dadas por Fenalco.



“Yo cuestiono mucho que el director de Fenalco salga a decir unas cifras muy altas de pérdidas económicas sin mostrar los estudios, son datos muy grandes. Igual, creo que vale mil veces más la vida de las personas que unas pérdidas económicas que, fueran verdad o no, no eran tan significativas frente a lo que es la vida de las personas”, concluyó.

REDACCIÓN MEDELLÍN