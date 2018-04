Denuncian estafa en oferta para trabajar en Canadá

La ilusión de decenas de personas de viajar a Canadá para trabajar en una reconocida empresa de transporte se vino abajo cuando se dieron cuenta de que cayeron en un engaño de meses y que fueron estafados.

Al menos así lo denunciaron varios de los afectados, quienes relataron que se dejaron envolver por personas que les prometieron hacer los trámites para que se desplazaran a ese país, obtuvieran el empleo, consiguieran estadía y alimentación por un mes y, cuando tuvieran estabilidad, empezaran a pagar la deuda.



El costo inicial era de 1’500.000 pesos, que muchos pagaron. Hubo casos en los que varios integrantes de una misma familia se aventuraron. Al final, todos comprobaron el viejo refrán que dice que ‘de eso tan bueno no dan tanto’.



Los esposos Edilson Franco y Luz Marina García se enteraron de la convocatoria por una amiga y decidieron aplicar. Él pagó en febrero y ella en abril de 2017. Sin embargo, las prórrogas para hacer los viajes empezaron, no solo para ellos, sino para al menos 150 personas que fueron ingresadas a un grupo de WhatsApp creado por los mismos organizadores.

Poco a poco nos dimos cuenta de que nos estaban engañando

EL TIEMPO conoció múltiples conversaciones y audios en los que un hombre y una mujer les pedían a los interesados hojas de vida, fotografías, pasaportes, fotocopias de documentos de identidad, referencias familiares y personales, entre otros requisitos, y les daban indicaciones sobre el proceso.



“Nosotros nos confiamos porque ellos se apoyaban en información de la Embajada y la empresa de transporte Craler de Canadá, todo parecía muy serio. Pero, poco a poco nos dimos cuenta de que nos estaban engañando”, expresó García.



La supuesta estafa no fue solo en Medellín. Personas de Bogotá, Neiva, Cali y Bucaramanga también cayeron. Tras las sospechas, varias de ellas contactaron a la Embajada y a Craler, y les notificaron que no conocían ni participaban en la convocatoria.



Desde entonces, la lucha ha sido para que les devuelvan el dinero y para que se haga justicia. Por ello, muchos de los afectados instauraron denuncias en la Fiscalía General de la Nación en contra de Yair Orley Díaz Torres y Rosiris Margot Pérez Márquez.



“Nos dimos cuenta de que ellos tienen denuncias desde 2014”, aseguró Franco, quien añadió que el hombre que señalan como presunto responsable de estafarlos aún está en el grupo de WhatsApp y les contesta esporádicamente, mientras que la mujer desapareció.



Tras contactar a Díaz, él respondió que no tomó dinero y que no tuvo nada qué ver con el engaño. Incluso, culpó a una mujer de haberlo hecho. “Solo quiero esclarecer todo pero mi nombre no puede quedar sucio (...) A mi familia la amenazaron, tengo audios y pruebas de amenazas que le han llegado a mi familia y no entiendo por qué aún dicen que soy yo el responsable”, indicó. Asimismo, EL TIEMPO trató de contactar a Pérez, pero no fue posible.

Tengo audios y pruebas de amenazas que le han llegado a mi familia y no entiendo por qué aún dicen que soy yo el responsable

Johana Meza, quien vive en Cali, también tiene denuncia en la Fiscalía. Ella relató que fueron muchas las citas que les pusieron para diferentes trámites e, incluso, les pidieron los pasaportes y los tuvieron con ellos por algún tiempo.



“Ellos tienen documentos de identidad, cartas laborales, hojas de vida y hasta datos de los pasaportes. Hasta ahora no han devuelto el dinero, yo interpuse la denuncia en febrero”, manifestó.



En lo que coinciden las víctimas es en que buscan que se hagan las investigaciones pertinentes que permitan justicia. Eso les importa más que la devolución del dinero, pues no quieren que más ciudadanos caigan en elaborados engaños como el que los perjudicó a ellos.



