Alcalde de Medellín, denunciado por supuesta intervención en política

Por presunta intervención en política, de cara a las próximas elecciones presidenciales, y supuesta violación de derechos fundamentales constitucionales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue denunciado disciplinariamente ante la Procuraduría por el representante a la Cámara, Ramiro Giraldo Naranjo. ​

El argumento de la queja es que el mandatario local habría actuado para impedir que el candidato presidencial Gustavo Petro no realizara una manifestación pública en la capital antioqueña, la cual finalmente sí se realizó el pasado 22 de febrero, en el sector de Carabobo Norte.



De acuerdo con la querella presentada por Giraldo al procurador regional de Antioquia, el alcalde "no puede impedir el ejercicio del derecho fundamental a la reunión pública y tampoco denostar públicamente del candidato presidencial Gustavo Petro a través de los medios de comunicación, pues ello implica intervención deliberada e ilícita en política".



Asimismo, Giraldo considera que el alcalde sabía que estaba exigiendo requisitos no establecidos por las normas legales, dada su propia experiencia en política.

Entre tanto, Gutiérrez respondió que aún no conoce la denuncia. "Lo que he hecho y lo que hice fue exigirle que en Medellín se tiene que cumplir la norma, eso no se llama participación política, se llama gobernar y estoy gobernando y dejando claro que no podía venir a hacer", expresó el mandatario, y agregó que el equipo del candidato pretendía cerrar vías, una acción que implica un permiso.



Vale recordar que el día del evento, la administración municipal emitió un comunicado en el que indicó que los organizadores del evento no cumplían con los requisitos para realizarlo, tales como que no se presentó la póliza de responsabilidad civil extracontractual exigida por la ley, tampoco la documentación requerida que diera cuenta del pago a derechos de autor (música fonograbada y en vivo) bien sea por entidades de gestión colectiva o individual, no se entregó la documentación del grupo de aseo y servicios sanitarios para garantizar el buen desarrollo del evento y no se tramitaron adecuadamente y en los tiempos necesarios el eventual cierre de vías y el servicio de apoyo en movilidad ni el cumplimiento de requisitos para el uso del espacio público.

Sin embargo, el equipo del candidato aseguró que sí cumplió todos los requisitos de ley que regula la realización de concentraciones políticas, “que son distintas a las concentraciones culturales, que tienen otro tipo de requisito (...) Ambulancias con operador de la firma Ciudad Frecuencia, 250 vallas, baños públicos portátiles, 300 unidades de policía, acompañamiento de la Personería, matriz de riesgo, etc. Hay documentación que certifica esto”, indicaron.



Después de la controversia, que también se evidenció en un cruce de mensajes en Twitter entre Gutiérrez y Petro, este último realizó el acto público y habló de algunas de sus propuestas de gobierno.

Con o sin permiso nos vemos en carabobo norte en Medellín. Medellín es democrática y pluralista. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 22 de febrero de 2018

Sr @petrogustavo lo responsabilizo de cualquier alteración al orden público. Le hago un llamado a cumplir la ley. Si actúa así como candidato, qué podemos esperar de usted como Presidente. @FiscaliaCol @PoliciaColombia @PGN_COL https://t.co/EVtSikm45W — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 22 de febrero de 2018

