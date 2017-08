En Altavista, ni los niños pueden estudiar ni los padres trabajar

Para buscar soluciones a la ola de violencia del corregimiento de Altavista de Medellín, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, hizo un recorrido en la mañana de este miércoles por las calles más complejas de la zona.



El defensor dijo que hay una preocupación muy grande por la violación de derechos humanos. El 10 por ciento de los homicidios de Medellín se registra en ese corregimiento y en sus alrededores. Allí van 30 asesinatos.

En la zona, según el reporte del Sistema de Información para la Seguridad y convivencia, las muertes violentas aumentaron el 111 por ciento con respecto al año pasado.



A lo que se le suman otras problemáticas como extorsión, desplazamiento forzado y confinamiento. “En zonas rurales de conflicto no dejan salir a las personas a cultivar ni a trabajar, aquí está pasando lo mismo, no dejan ir a los niños a estudiar ni a sus padres a trabajar", aseguró.



El representante del Ministerio Público contó que en junio pasado, la Defensoría advirtió que pasaría exactamente lo que está sucediendo y que por ello seguirán trabajando sobre la base y la órbita humanitaria.

El defensor Nacional del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, hizo un recorrido por las calles más complejas de Altavista Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo

Por su parte, el personero delegado para los Derechos Humanos, Luis Fernando Gómez, explicó que este año van 88 familias desplazadas, de las cuales, solo 54 se registraron en el último mes.



En el corregimiento se enfrentan los ‘Chivos’, los ‘Pajáros’ y la ‘Mano de Dios’, que hace parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El personero le propone a la Alcaldía que busque un dialogo con estos grupos para llegar a una solución pacífica del conflicto.



“Además de la estrategia de Fuerza Pública, se deben hacer más esfuerzos en inversión social, ofrecer otras alternativas de vida laboral y mejorar las necesidades básicas insatisfechas que permita cerrar esa brecha de inequidad y desigualdad”, reiteró el personero.

Institución Educativa Ramón Giraldo Ceballos, del corregimiento de Altavista de Medellín. Foto: Esneyder Guitiérrez

Crisis en los colegios

En Altavista, 170 niños faltaron a clases el viernes pasado, por miedo. “Esa cifra representa más del 30 por ciento de los estudiantes de la zona. Las fronteras invisibles, que impiden el libre movimiento de un barrio a otro, es una de las razones”, aseguró Gómez.



Las deserciones continúan. En la portería de la Institución Educativa Ramón Giraldo Ceballos del corregimiento había este martes ocho padres de familia: tres esperaban a sus hijos y cinco necesitan hablar con el coordinador para retirar a sus muchachos definitivamente del colegio o para excusarse por su inasistencia.

Raúl* esperó más de dos horas para reunirse con los profesores del colegio y explicarles la razón por la cual su hijo no va a clases hace dos semanas: “Mi muchacho no sale de su casa debido a las amenazas en su contra por parte de un adolescente de su barrio, también por fronteras invisibles y enfrentamientos entre combos”.



El padre contó que para ir al colegio, su hijo debe tomar un bus alimentador del Metro en el barrio Débora Arango, ubicado a unos 20 minutos de la institución, pero que ese trayecto es peligroso y no sabe si las amenazas vienen de un integrante de un combo.

"Aquí cualquier muchacho puede ser de esos grupos, por eso él no puede arriesgarse. Todo empezó por una discusión en la calle”, añadió.

Precisamente, a la hora que los padres fueron al colegio, los estudiantes le escribían mensajes de apoyo a su rectora, quien renunció al colegio esta semana por amenazas de muerte por parte de combos.



Ella es la segunda rectora de ese corregimiento que renuncia a su cargo en menos de una semana por la ola de violencia. El primero fue Alberto Lan Fuentes, quien dirigía la Institución Educativa Pedro Octavio Amado.



Lan contó que el pasado viernes recibió un sufragio con un mensaje de condolencias dirigido a su familia por su muerte y tres días antes, la secretaria del colegio recibió una llamada en la que un hombre le advertirte que él tenía que irse de inmediato.



El directivo dijo que no sabe la razón de las amenazas, pero cree los combos buscan desestabilizar la zona y sembrar miedo, pues casi 70 estudiantes han desertado de clases por esta causa.

Simulacros de balaceras

Es tanto el temor en Altavista que los colegios hacen simulacros para protegerse de las balaceras. La primera institución en reconocer que los practicaba fue La Débora Arango, donde les enseñan a los niños a tirarse al suelo, esconderse debajo de escritorios y abstenerse de asomarse a ventanas, cuando escuchen disparos, así como brindar primeros auxilios.



Lan contó les recomendaba a los estudiantes que cuando escucharan balaceras mantuvieran la calma, que se tiraran al piso y se protegieran en estructuras como muros y pupitres, y esperaran a que se normalizara la situación.



“Los simulacros de balaceras se hacían para prevenir el riesgo. Hacíamos una jornada, con sonidos parecidos, los estudiantes ya saben qué tienen que hacer en esos casos”, reiteró el rector.



El padre de Jaime contó que también le enseña a su hijo a protegerse de balaceras, pero ya no sabe qué hacer con él, teme por su seguridad. Hoy hará la denuncia ante la Personería y buscará ayuda porque no tienen a dónde ir.



DEICY JOHANA PAREJA M.



MEDELLÍN