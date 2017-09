Denuncian caza furtiva de fauna silvestre en Puerto Triunfo, Antioquia

05 de septiembre 2017 , 09:55 a.m.

A la finca del médico Rodrigo Gaviria, ubicada en el municipio de Puerto Triunfo, en la subregión del Magdalena Medio antioqueño, cazadores de fauna silvestre han ingresado durante los últimos días a matar un grupo de chigüiros y robar una camada de micos aulladores.



La propiedad del particular, que sirve de santuario para la recuperación de animales que son decomisados y posteriormente liberados por las autoridades, hace parte de un proyecto que lleva 10 años, en el cual se busca recuperar las poblaciones y ecosistemas de los mamíferos y aves de la zona, además de disminuir los ataques a ganados por parte de especies carnívoras como el puma y el jaguar.

Según David Echeverri López, biólogo de la Corporación Ambiental de la Cuenca de los Ríos Negro y Nare (Cornare), en horas de la madrugada ocurre casi siempre la irrupción al predio Torrelavega, en el cual se avista gran variedad de aves y mamíferos.



La denuncia se interpuso ante la Policía del municipio, pues según argumenta el galeno Gaviria "la zona no cuenta en este momento con Policía Ambiental, debido a que esta se desplazó a Segovia".



Para Gaviria, uno de los episodios que más lo ha desanimado de todo el caso, es la muerte de la madre de una mica aulladora, a quien la mataron para llevarse sus crías. Cuenta también, que de 35 chigüiros que tenía, solo le quedan 7. "La gente se los lleva para comérselos en asados. Y no son grupos indígenas o personas que pasan hambre."

El lugar, que cuenta con cámaras de seguridad, solo abarca una vigilancia cercana a la casa, hecho que deja desprotegido los potreros donde conviven la mayoría de los animales, pues ninguno se encuentra en estado de retención.



La preocupación ahora del médico y fotógrafo es que comiencen a robarse las aves exóticas, pues en su mayoría son muy amistosas y se posan en los brazos, manos u hombros de las personas.



El sostenimiento semanal de la propiedad es de 200.000 pesos, dinero que es aportado voluntariamente por el dueño.



La Policía ya tiene identificados a los cazadores y esperan hacerlos entrar en razón para que no vuelvan a cazar, pues no pueden capturarlos por no haber sido detenidos en flagrancia



