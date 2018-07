Denuncian abandono de la autoridad en la comuna 13 de Medellín

“Mientras la mayoría duerme en la ciudad de Medellín, en la comuna 13 continúan los enfrentamientos. La comunidad está atemorizada porque el método Orión se repite ¿Quién protege a la comunidad? ¿Cómo se les garantiza seguridad?”.



Así están en San Javier, occidente de Medellín, denunciando y visibilizando su realidad por redes sociales a ver si así son escuchados pues según defensores de Derechos Humanos, las llamadas a las autoridades no han sido atendidas.

Mientras la mayoría duerme en la ciudad de Medellín, en la comuna trece continúan los enfrentamientos. La comunidad está atemorizada porque el método Orión se repite ¿Quién protege a la comunidad? ¿Cómo se les garantiza seguridad? @FicoGutierrez @ONUHumanRights @CorpoJuridicaLi pic.twitter.com/raUUEnqcdm — Adriana Arboleda (@Nana_Arboleda) 4 de julio de 2018

James Zuluaga, vocero del Comité de Derechos Humanos del sector, informó que en la noche de este martes 3 de julio, recibió reiteradas llamadas de habitantes y líderes sociales de los barrios denunciando que la Policía estaba ingresando, sin orden, a algunas viviendas.



“Llevamos tres meses con balaceras prácticamente todos los días. En nuestro registro van 40 muertes en ese tiempo. Nos parece muy preocupante que la comunidad denuncie que la Policía se está aliando con grupos criminales", denunció Zuluaga.



Agregó, que integrantes de las estructuras criminales de la zona han decretado una especie de toque de queda en el barrio Las Independencias I, indicando que después de las 10 de la noche "no responden por la vida de nadie".

Otra de las denuncias hechas por el defensor de Derechos Humanos hace referencia a presuntas amenazas a estudiantes del sector, especialmente a los de la Institución educativa Cristóbal Colón, cercano a las escaleras eléctricas.



Sobre el incremento del pie de fuerza en la zona, Zuluaga aseguró que este no se ha visto. "He visto el mismo número de uniformados desde el 2002. Pero no es solo incrementar la presencia de autoridad, quedó demostrado que por la fuerza no se pudo. Necesitamos que haya diálogo", dijo.



Para visibilizar la realidad del sector, los líderes de la comuna 13 solicitaron la presencia de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y, preferiblemente, de una organización internacional.



Por el momento, ni la Policía ni la secretaría de Seguridad no se ha pronunciado sobre las denuncias. Anunciaron que sobre el medio día de este miércoles entregarán declaraciones.



